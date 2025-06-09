Защитники продвинулись возле Покровска и держат оборону: обзор фронта и карты ISW

На всех направлениях фронта успехи есть как у украинских, так и у российских войск. В центре внимания остается ситуация возле Покровска и Торецка.

Институт изучения войны проанализировал и опубликовал обновленную информацию Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на ISW.

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Обзор ситуации на фронте от ISW

Аналитики описали ситуацию на фронте за сутки 8 июня. По данным Института в воскресенье в Кремле и министерство обороны России заявили, что оккупанты дошли до границы Донецкой и Днепропетровской области, где проводятся наступательные операции. Однако представитель Генштаба Вооруженных Сил Украины Андрей Ковалев заявил, что это неправда, а россияне снова распространили дезинформацию.

Российские и украинские войска продолжили наступательные операции в Курской области , но не имели прогресса. Силы обороны Украины проводили контратаки возле Теткино. Контроль Украины над наземными линиями связи там усложняет российскую логистику.

, но не имели прогресса. Силы обороны Украины проводили контратаки возле Теткино. Контроль Украины над наземными линиями связи там усложняет российскую логистику. Ни украинские, ни российские источники не сообщали о наземной активности в Белгородской области .

. Россияне продолжили наступательные операции в Сумской области . Наступательные операции продолжались в направлении Юнаковки и Яблоновки. Подразделения отряда российского спецназа "Анвар" наносили удары по украинским позициям в приграничных районах Сумской и Черниговской областей.

. Наступательные операции продолжались в направлении Юнаковки и Яблоновки. Подразделения отряда российского спецназа "Анвар" наносили удары по украинским позициям в приграничных районах Сумской и Черниговской областей. Оккупанты проводили наступление вблизи Волчанска и Волчанских Хуторов , но не достигли успеха. Российские войска используют на этом направлении мопеды, мотоциклы и багги для перевозки личного состава, эвакуации раненых и доставки боеприпасов.

, но не достигли успеха. Российские войска используют на этом направлении мопеды, мотоциклы и багги для перевозки личного состава, эвакуации раненых и доставки боеприпасов. На Купянском направлении враг атаковал вблизи Двуречной, Западного и Степной Новоселовки.

враг атаковал вблизи Двуречной, Западного и Степной Новоселовки. Также российские войска атаковали на юго-восток от Боровой вблизи Грековки и в направлении Ольговки и Чернещины.

вблизи Грековки и в направлении Ольговки и Чернещины. Оккупанты наступали на Лиманском направлении вблизи Нового Мира, Редкодуба, Липового и Зеленой Долины, а также в направлении Глущенково и Шандриголово и у Торского.

вблизи Нового Мира, Редкодуба, Липового и Зеленой Долины, а также в направлении Глущенково и Шандриголово и у Торского. Противник проводил атаки на Северском направлении вблизи Григорьевки, Белогоровки и Верхнекаменского.

вблизи Григорьевки, Белогоровки и Верхнекаменского. Наступали россияне и в направлении Часового Яра , но не смогли продвинуться. Они били по позициям у Маркового, Курдюмовки, в направлении Белой Горы, у Ступочек и Предтечино. Враг нанес не менее 100 артиллерийских ударов за день по Часовому Яру, пытаясь разрушить здания.

, но не смогли продвинуться. Они били по позициям у Маркового, Курдюмовки, в направлении Белой Горы, у Ступочек и Предтечино. Враг нанес не менее 100 артиллерийских ударов за день по Часовому Яру, пытаясь разрушить здания. Украинские и российские войска недавно продвинулись на Торецком направлении. Украинские защитники дошли до южной части Яблоновки. Россияне незначительно продвинулись в шахте возле Торецка.

Наступательные операции россиян продолжались у Торецка, Дилиевки, Дачного, Полтавки, Яблоновки в направлении Плещеевки, а также вблизи Новооленевки.

Как изменилась карта боевых действий за 8 июня / карты ISW

На Покровском направлении российские войска провели наступление вблизи Мирного, Малиновки, Миролюбовки, Елизаветовки, Проминя, Лысовки, Удачного и Котлиного.

российские войска провели наступление вблизи Мирного, Малиновки, Миролюбовки, Елизаветовки, Проминя, Лысовки, Удачного и Котлиного. Оккупанты наступали возле Новопавловки в районах Новосергиевки и Новониколаевки, Котляровки, Орехового и Богдановки.

в районах Новосергиевки и Новониколаевки, Котляровки, Орехового и Богдановки. Враги двигались в направлении Запорожья и Новоукраинки, в районе Андреевки, Богатыря, Одрадного, Алексеевки, Константинополя и Зеленого Кута неподалеку Курахово .

. Российские войска продолжили наступательные операции на направлении Великой Новоселки , но подтвержденного прогресса не достигли.

, но подтвержденного прогресса не достигли. Россияне атаковали на Гуляйпольском направлении вблизи Малиновки, возобновив наступления на украинские позиции.

вблизи Малиновки, возобновив наступления на украинские позиции. Также враг атаковал возле Орехова в направлении Новоандреевки и Павловки.

в направлении Новоандреевки и Павловки. Оккупанты продолжали ограниченные наземные наступления на Херсонском направлении, но не продвигались вперед.

Подытожим, что за сутки украинские и российские войска недавно продвинулись вблизи Торецка, а оккупанты недавно продвинулись на Покровском направлении.