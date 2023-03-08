Остановилось с людьми в кабинках: смотровое колесо, что торжественно открыл Путин, сломалось

В Москве остановилось колесо обзора, которое открывал Владимир Путин. В нем на то время находились граждане.

Размещено колесо обзора во Всероссийском выставочном центре. Российские телеграмм-каналы пишут, что одному мужчине стало плохо, пишет 24 Канал.

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Что известно об остановке колеса обзора в Москве

Колесо обзора "Солнце Москвы" на ВДНХ остановилось с людьми в кабинках. По нашим данным, человеку стало плохо, ему вызвали скорую,

– говорится в сообщении.

Вражеские паблики также писали, что администрация проводила эвакуацию посетителей. На месте происшествия находились спасатели. Также российские телеграммы публиковали видео, которое снимали застрявшие там люди.

Впоследствии сообщили, что колесо уже запустили, а людей из него эвакуировали.

Что известно об "инциденте" в Брянской области

2 марта россияне заявили, что в Брянской области якобы была высадка "украинской ДРГ". Враги там описывали длинный список событий, содержащих много противоречий.

Впоследствии оказалось, что это "Русский Добровольческий Корпус" перешол государственную границу России. Они опубликовали видео возле Фельдшерского пункта, о котором ныли оккупанты.

Специалисты из Института по изучению войны подчеркнули, что после этого события ультранационалистическое сообщество в России в значительной степени недовольно. Ее возмущает ряд аспектов неспособности Кремля целиком и полностью придерживаться собственной лживой риторики о ведении "экзистенциальной войны" в Украине.

Путин открывал колесо "Солнце Москвы" 10 сентября 2022 года. На открытии также находился мэр российской столицы Сергей Собянин.