Остановилось с людьми в кабинках: смотровое колесо, что торжественно открыл Путин, сломалось
В Москве остановилось колесо обзора, которое открывал Владимир Путин. В нем на то время находились граждане.
Размещено колесо обзора во Всероссийском выставочном центре. Российские телеграмм-каналы пишут, что одному мужчине стало плохо, пишет 24 Канал.
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Что известно об остановке колеса обзора в Москве
Колесо обзора "Солнце Москвы" на ВДНХ остановилось с людьми в кабинках. По нашим данным, человеку стало плохо, ему вызвали скорую,
– говорится в сообщении.
Вражеские паблики также писали, что администрация проводила эвакуацию посетителей. На месте происшествия находились спасатели. Также российские телеграммы публиковали видео, которое снимали застрявшие там люди.
Впоследствии сообщили, что колесо уже запустили, а людей из него эвакуировали.Справка. Путин открывал колесо "Солнце Москвы" 10 сентября 2022 года. На открытии также находился мэр российской столицы Сергей Собянин.
Что известно об "инциденте" в Брянской области
- 2 марта россияне заявили, что в Брянской области якобы была высадка "украинской ДРГ". Враги там описывали длинный список событий, содержащих много противоречий.
- Впоследствии оказалось, что это "Русский Добровольческий Корпус" перешол государственную границу России. Они опубликовали видео возле Фельдшерского пункта, о котором ныли оккупанты.
- Специалисты из Института по изучению войны подчеркнули, что после этого события ультранационалистическое сообщество в России в значительной степени недовольно. Ее возмущает ряд аспектов неспособности Кремля целиком и полностью придерживаться собственной лживой риторики о ведении "экзистенциальной войны" в Украине.