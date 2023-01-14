В Очакове похоронили 3-летнего Ростислава: сердце ребенка разорвалось от мощного взрыва

В Очакове Николаевской области 13 января похоронили маленького Ростислава. Сердце 3-летнего мальчика просто разорвалось в результате российских обстрелов 9 января.

Жуткие детали сообщил народный депутат Украины Александр Пасичный.

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Нардеп заметил, что во время очередного вражеского обстрела кафиров маленькое сердечко мальчика буквально разорвалось от мощного взрыва.

Это тот случай, о котором в народе говорят – "испугался до смерти",

– рассказал Пасечный.

По его словам, прибывшие на место происшествия врачи спасти ребенка не смогли – констатировали клиническую смерть.

"Не могу сдержать эмоций, не могу сдержать гнева. Этим извергам и палачам не будет прощения ни на этом свете, ни на Высшем суде. Искренние соболезнования семье Присяжных. Я знаю точно, что за вашего сыночка и за всех детей Украины наши ВСУ отомстят позорным агрессорам. А украинские дети навсегда забудут об ужасных взрывах. Верим в Победу!", – добавил Пасечный.

По его словам, уже 13 января ребенка похоронили.

Добавим, что в результате обстрелов Очакова 9 января – 15 раненых, 200 домов повреждены. 10 января стало известно, что полиция Николаевской области зафиксировала в Очакове и соседних общинах более 300 поврежденных российскими обстрелами объектов жилой и гражданской инфраструктуры.

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