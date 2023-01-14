В Очакове похоронили 3-летнего Ростислава: сердце ребенка разорвалось от мощного взрыва
Источник:прессслужба Александра Пасечного
В Очакове Николаевской области 13 января похоронили маленького Ростислава. Сердце 3-летнего мальчика просто разорвалось в результате российских обстрелов 9 января.
Жуткие детали сообщил народный депутат Украины Александр Пасичный.
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Нардеп заметил, что во время очередного вражеского обстрела кафиров маленькое сердечко мальчика буквально разорвалось от мощного взрыва.
Это тот случай, о котором в народе говорят – "испугался до смерти",
– рассказал Пасечный.
По его словам, прибывшие на место происшествия врачи спасти ребенка не смогли – констатировали клиническую смерть.
"Не могу сдержать эмоций, не могу сдержать гнева. Этим извергам и палачам не будет прощения ни на этом свете, ни на Высшем суде. Искренние соболезнования семье Присяжных. Я знаю точно, что за вашего сыночка и за всех детей Украины наши ВСУ отомстят позорным агрессорам. А украинские дети навсегда забудут об ужасных взрывах. Верим в Победу!", – добавил Пасечный.
По его словам, уже 13 января ребенка похоронили.
Добавим, что в результате обстрелов Очакова 9 января – 15 раненых, 200 домов повреждены. 10 января стало известно, что полиция Николаевской области зафиксировала в Очакове и соседних общинах более 300 поврежденных российскими обстрелами объектов жилой и гражданской инфраструктуры.
Последние случаи гибели детей
- Ранее умер маленький ребенок из Лисичанска, вся семья которого попала под обстрел со стороны кафиров. В дом семьи попал вражеский снаряд. Девочки совершили 2 операции, однако ее сердце не выдержало.
- А в Авдеевке Донецкой области постоянных обстрелов не выдержало сердце 6-летней девочки. У нее случился сердечный приступ. Девочку спасти не смогли.