Очень легко могу все объяснить, – Порошенко сходил на допрос в СБУ

Допрос Петра Порошенко в СБУ в пятницу, 4 июня, длился более 3 часов. Впоследствии политик подтвердил, что тема разговора была связана с делом Тараса Козака и Виктора Медведчука.

По словам Порошенко, большинство вопросов касались закупки угля на оккупированных территорий.

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Мы можем объяснить, почему покупали этот уголь, тогда были условия, когда практически все угольные хранилища были пустыми. В условиях агрессии со стороны России, нам нужно было обеспечивать 90% страны электроэнергией,

– подчеркнул политик.

Кроме того, он заявил, что не знает, почему поссорились Медведчук и Владимир Зеленский. По словам Порошенко, каналы Медведчука якобы поддерживали президента в 2019 году.

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