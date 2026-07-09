"Очень печальная история": Зеленский о нападении на ТЦК во Львове

8 июля в Львове произошло масштабное столкновение с военными ТЦК. Инцидент прокомментировал и Владимир Зеленский.

В ходе беседы с журналистами он отметил, что "ситуация очень плохая".

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Что сказал Зеленский о конфликте?

Глава государства отметил, что этот случай показал очень плохое отношение к людям в военной форме. "Так не должно быть", – подчеркнул президент.

Он уточнил, что получил некоторые подробности от МВД. В дальнейшем правоохранители будут разбираться с обстоятельствами происшествия.

К слову, в СБУ сообщили о задержании одного из нападавших, который нанес травмы правоохранителям во время столкновения. Зеленский также ожидает, что Минобороны должно "выполнить обещанное".

Важно! В Министерстве обороны ранее заявили, что нападение на военнослужащих во Львове недопустимо, как и любые проявления насилия в отношении представителей Сил обороны. В ведомстве подчеркнули, что все должны быть равны перед законом, а виновные – нести ответственность.

Напомним, в Сиховском районе Львова противостояние между военными и гражданскими продолжалось с 21:00 до 02:30. По предварительным данным, конфликт разразился после того, как работники ТЦК задержали двух мужчин. Вскоре возле служебного автомобиля собралась толпа, требовавшая освободить одного из задержанных. В конфликте участвовало около 200 человек.

Во время вмешательства правоохранителей один из участников напал на заместителя руководителя районного управления полиции, нанеся ему травмы. Кроме того, во время инцидента раздались выстрелы.