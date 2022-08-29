Очень шумно ночью в Херсоне: предварительно – уничтожена военная часть оккупантов

В Херсоне ночью 29 августа раздавались мощные взрывы. Очевидцы сообщили, что "прилеты" уничтожили вражескую воинскую часть.

Об этом рассказали в ряде местных пабликов, сообщает 24 канал. Ночь для захватчиков оказалась очень беспокойной.

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В Херсоне, вероятно, уничтожили воинскую часть оккупантов

Приблизительно в 4:00 во временно оккупированном Херсоне прозвучал ряд взрывов. По информации телеграм-канала "Скринька Пандори", "прилетов" по оккупантам было очень много.

В Херсоне раздавались мощные взрывы: видео

По информации очевидцев, сверхточный удар уничтожил вражескую военную часть на Паровозной улице, где было много российских военных. После этого большинство из них пополнили ряды "двухсотых".

в ВСУ пока не подтвердили эту информацию. Поэтому пока неизвестно, что там на самом деле произошло.

Вероятно, уничтожили вражескую воинскую часть: видео

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В полночь также раздавались взрывы

На Херсонщине сутки 29 августа начались для захватчиков невесело. Практически сразу после полуночи в ряде телеграм-каналов сообщили о мощных взрывах в:

Новой Каховке,

Орехове,

Ивановке.

По информации очевидцев, ВСУ точечно отработали по позициям оккупантов. Защитники, возможно, попали в очередной вражеский склад с боекомплектом и личный состав оккупационной армии.

Однако подтверждения этой информации тоже пока нет. Поэтому вероятные хорошие новости для украинцев стоит ждать лишь утром.

Очевидцы сообщают о сверхточных ударах: видео

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