Очень скользко, нет баланса, – гонщики перед скандалом рассказали о дрифте на Софиевской площади

На Софиевской площади утром 10 августа устроили дрифт. В нем приняли участие два гонщика, которые перед началом скандала рассказали о своих впечатлениях от езды. Они заверили, что на покрытии трудно ездить.

В съемках кампании для компании Red Bull приняли участие дрифтеры из Украины и Ирландии. Перед началом скандала и открытием уголовного дела они рассказали, что это был "уникальный опыт".

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Гонщики рассказали о дрифте на Софиевской площади

Здесь баланса нет вообще, очень скользко и побочный эффект неприятен, что мало дыма. Но в целом, это что-то уникальное, здесь никто такого не делал раньше и, думаю, что никто больше не сделает,

– рассказал украинский дрифтер Александр Гринчук.

Ирландский коллега Конор Шанаган заверил: "Мы получили удовольствие, сделали хороший контент, это то, о чем меня просили".

Что известно о скандале с дрифтом на Софиевской площади: коротко

10 августа на Софиевской площади снимали рекламу для компании Red Bull. Там устроили гонки двух автомобилей. В них приняла участие Alyona Alyona. Она рассказала – ее заверили, что съемки законны.

Экс-министр экологии Игорь Шевченко рассказал, что разрешение предоставили в заповеднике "София Киевская". А полиция, мол, тоже обо всем знала.

Событием возмутился глава Минкульта Александр Ткаченко. Он сказал, что это не допустимо. Также предложил представить такое зрелище на площади Святого Петра в Ватикане.

По информации правоохранителей, съемки происходили без соответствующего разрешения местных властей и без согласования от полиции Киева. Поэтому сведения о событии внесли в Единый реестр досудебных расследований, а полицейские начали уголовное производство по статье о хулиганстве.