Очень тяжело, но продвигаемся, – Залужный впервые прокомментировал успехи на фронте

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный прокомментировал успехи наших военных на фронте. Он отметил, что им удается продвигаться, хотя и для этого нужно приложить немало усилий.

За последние несколько дней все обсуждают активное контрнаступление ВСУ на ряде направлений. Валерий Залужный обычно не комментирует текущую ситуацию на фронте, но в этот раз решил сделать исключение.

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Освобождено еще более 1000 квадратных километров

По словам главнокомандующего, за последние несколько дней нашим военным удалось освободить более 1000 квадратных километров от врага. В то же время он отметил, что защитникам Украины очень тяжело, но они делают все для того, чтобы продвигаться вперед. Кроме того, Залужный поблагодарил граждан нашего государства, которые не только ждут, но и помогают ВСУ.

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Давайте попробуем подробнее рассказать о контрнаступлении по состоянию на сегодня. Как отметили в Генштабе, нашим военным удалось достичь немалых достижений на Харьковщине. За последние несколько дней они продвинулись почти на 50 километров. И сделали это защитники Украины благодаря слаженным действиям и незаурядным умениям, а также поддержке местного населения. Все это вместе тревожит оккупантов.

Купянск скоро может снова стать украинским

Аналитики из Института по изучению войны поделились очередным прогнозом. Они отметили, что наши военные продолжают уверенно двигаться в направлении Купянска. Подчеркнем, что этот город – ключевой логистический центр врага. Через него оккупанты перекидівают как технику, так и живую силу на Изюмское направление.

Составители отчета добавили, что защитники Украины могли приблизиться к Купянску на расстояние в 15 километров. Соответствующая активность ВСУ означает, что тыловые позиции захватчиков в большой опасности. Так что вопрос отвоевания территорий – только дело времени. Что касается того же времени, то город, по прогнозам аналитиков, могут отвоевать в течение 72 часов.

По имеющимся данным, ВСУ удалось отбить Борщевку и Ивановку. Эти населенные пункты расположены вдоль трассы Е40. Также защитники Украины могли либо отбить Шевченко, либо обойти его в направлении Грушевки. Что касается последней, то там, по словам захватчиков, ведутся бои.

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