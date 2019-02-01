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      Очень тревожные слова, – Климпуш-Цинцадзе о намерениях Путина "защищать" верующих в Украине

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      Очень тревожные высказывания Кремля, – Иванна Климпуш-Цинцадзе о словах Путина о "защите" верующих
      Очень тревожные высказывания Кремля, – Иванна Климпуш-Цинцадзе о словах Путина о "защите" верующих / Фото из открытых источников

      Высказывания главы Кремля относительно дальнейших планов из-за создания ПЦУ являются очень тревожными. Однако Украина не позволит России использовать верующих в своих играх.

      Такой сценарий российский лидер уже использовал, написала вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе на своей странице в Twitter.

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      Путин заявил, что создание Православной церкви Украины не имеет никакого отношения к вере. Он подчеркнул, что Россия готова "защищать" украинских верующих и "свободу вероисповедания"

      Очень тревожные высказывания Кремля и Русской православной церкви. В прошлый раз, когда Путин решил "защитить" украинских граждан, он начал военное вторжение в Украину. Свобода вероисповедания полностью почитается в Украине. Мы не позволим РФ использовать верующих в своих играх,
      – написала она.

      Владимир Путин заявлял о защите русскоязычных украинцев в уже теперь оккупированном Донбассе и аннексированном Крыму. Кроме того, он уже неоднократно заявлял о возможном "тяжелом и кровавом характере" дальнейшего развития событий в Украине после создания Православной церкви.

      Как создавали Православную церковь Украины?
      По результатам отчета экзархов патриарха Варфоломея, которые почти месяц находились в Украине, Украине предоставили разрешение на создание Единой поместной церкви. Отчет заслушали 10 октября 2018 года на заседании Синода Вселенского патриархата.

      15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей. Официальное название – Православная церковь Украины.

      Митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания объявили Предстоятелем ПЦУ. Михайловский Златоверхий собор в Киеве станет кафедральным собором ПЦУ.

      Храмы УПЦ МП начали переходить под юрисдикцию ПЦУ. Кроме того, в Украине также приняли закон, согласно которому УПЦ МП должна переименоваться в Русскую православную церковь.

      Теги: Новости Украины Украина – Россия Православная церковь Украины Владимир Путин Религия Новости политики
      Источник: 24 Канал
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