"Дуже тривожні висловлювання", – Климпуш-Цинцадзе про наміри Путіна "захищати" вірян в Україні

Висловлювання очільника Кремля щодо подальших планів через створення ПЦУ є дуже тривожними. Однак Україна не дозволить Росії використовувати вірян у своїх іграх.

Такий сценарій російський лідер вже використовував, написала віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе на своїй сторінці у Twitter.

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Путін заявив, що створення Православної церкви України не має ніякого стосунку до віри. Він підкреслив, що Росія готова "захищати" українських вірян та "свободу віросповідання"

Дуже тривожні висловлювання Кремля і Російської православної церкви. Минулого разу, коли Путін вирішив "захистити" українських громадян, він почав військове вторгнення в Україну. Свобода віросповідання повністю шанується в Україні. Ми не дозволимо РФ використовувати віруючих в своїх іграх,

– написала вона.

Володимир Путін заявляв про захист російськомовних українців в уже тепер окупованому Донбасі та анексованому Криму. Окрім того, він уже неодноразово заявляв про можливий "важкий і кровавий характер" подальшого розвитку подій в Україні після створення Православної церкви.

Як створювали Православну церкву України?За результатами звіту екзархів патріарха Варфоломія, які майже місяць перебували в Україні, Україні надали дозвіл на створення Єдиної помісної церкви. Звіт заслухали 10 жовтня 2018 року на засіданні Синоду Вселенського патріархату.



15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков. Її офіційна назва – Православна церква України.



Митрополита Переяславського та Білоцерківського Епіфанія оголосили Предстоятелем ПЦУ став. Михайлівський Золотоверхий собор у Києві станекафедральним собором ПЦУ.



Храми УПЦ МП почали переходити під юрисдикцію ПЦУ. Окрім того, в Україні також ухвалили закон, згідно з яким УПЦ МП повинна перейменуватися на Російську православну церкву.