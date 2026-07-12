Очереди на границе с Польшей: люди ждут по 13 часов, – соцсети

В летний период, как и обычно, на украинско-польской границе образовались очереди. Пользователи сети жалуются, что вынуждены ждать на пунктах пропуска по 13 часов.

Ситуацию на границе описали Западное управление Госпогранслужбы и пресс-секретарь ГПСУ Андрей Демченко в эфире телемарафона.

Какие очереди на границе?

12 июля телеграм-каналы начали распространять информацию от людей, находящихся на границе Украины и Польши. Некоторые из них ждали на пунктах пропуска якобы 13 часов.

Очередь на границе с Польшей: смотрите видео

Некоторые сообщают, что на пункте пропуска "Краковец" люди ждут уже девять часов, а очередь, похоже, не сдвигается с места. По данным пограничников, по состоянию на 12:00 там находились 40 легковых автомобилей и 6 автобусов.

Очередь на пункте "Краковец": смотрите видео

Больше всего людей ожидало на КПП "Угринов" – 60 легковых автомобилей и 3 автобуса. Несколько меньше транспорта было на пунктах "Устилуг" и "Грушев", где находилось 45 и 25 машин соответственно.

Рекомендуем при планировании поездок учитывать возможную нестабильную работу электронных систем контрольных служб на пунктах пропуска,

– отметили в ГПСУ.

В то же время на пунктах пропуска "Ягодин", "Рава-Русская" и "Смильница" не было ни одного легкового автомобиля или автобуса.

Когда пассажиропоток самый высокий?

Андрей Демченко пояснил, что пассажиропоток уже некоторое время остается очень высоким. На текущей неделе в будние дни границу ежедневно пересекали не менее 125 тысяч человек, а в субботу – 145 тысяч.

Такая интенсивность, по словам представителя ГПСУ, сохранится в течение июля и августа. Если в июне преобладало количество выездов из Украины, то сейчас количество людей, въезжающих и выезжающих, почти уравнялось.

Демченко добавил, что около 50% всего пассажиропотока приходится именно на границу с Польшей. А самые большие очереди накануне наблюдались в пунктах пропуска "Устилуг" и "Краковец".

В то же время при пересечении границы по железной дороге задержек быть не должно. Исключением являются технические проблемы или российские обстрелы Украины, отметили в ГПСУ.

Ранее сообщалось, что граница с Польшей – самое загруженное направление. Именно там чаще всего фиксируются очереди, прежде всего из легковых автомобилей.