Об этом 24 Каналу рассказал пресс-секретарь Государственной пограничной службы Андрей Демченко, отметив текущую ситуацию с очередями на границе. Он сообщил, в какое время пункты пропуска на границе обычно наименее загружены.

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Какие пункты пропуска наиболее загружены?

Демченко отметил, что на сегодняшний день по всему участку границы происходит не менее 125 тысяч пересечений границы в сутки. В выходные дни пассажиропоток еще выше. В частности, в субботу, 4 июля, был зафиксирован самый высокий показатель за весь этот год и за летний период – почти 147 тысяч пересечений границы.

50% этого пассажиропотока приходится на границу с Польшей. Это направление является наиболее загруженным. Поэтому и здесь чаще всего образуются очереди, прежде всего из легковых автомобилей,

– подчеркнул представитель ГПСУ.

Он отметил, что, например, днем 7 июля около 120 транспортных средств находились в очереди на выезд из Украины в направлении пункта пропуска Устилуг в Волынской области. Другие пункты пропуска, в частности в пределах Львовской области на границе с Польшей, менее загружены.

"Это свидетельствует о том, что люди одновременно выбирают исключительно это направление для пересечения границы. И тем самым перегружают пункты пропуска, создавая очереди. Хотя в ГПСУ неоднократно советовали следить за ситуацией с загруженностью пунктов пропуска. Каждые три часа соответствующую информацию обновляет Западное региональное управление на своей странице в Facebook, чтобы люди могли скорректировать свои маршруты и выбрать наименее загруженное направление", – пояснил он.

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В то же время очереди на границе, по его словам, не стоят 24 часа в сутки. Будние дни, особенно в утренние часы, – это наименее загруженное время на пунктах пропуска. Однако в выходные пассажиропоток растет, и очереди на границе будут обязательно. Они наблюдаются как при выезде из Украины, так и при въезде в Украину. Особенно на участке границы с Польшей.

Например, неделю назад в воскресенье на двух направлениях – пунктах пропуска "Краковец" и "Шегини", которые являются наиболее загруженными для пересечения границы, – образовалась очередь на въезд в Украину с территории Польши. На этих направлениях находилось около 100 транспортных средств. Хотя на других пунктах пропуска очередей вообще не было,

– подчеркнул Андрей Демченко.

Поэтому, по словам представителя ГПСУ, если бы люди выбрали другие направления, они бы быстрее пересекли границу. Однако логистика, которую выстраивают люди, часто приводит к перегрузке одних пунктов пропуска в то время, когда на других очередей вообще нет.