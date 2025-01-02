Уже без больших пробок: какая сейчас ситуация с очередями на границе Украины

На пунктах пропуска Украины с соседними государствами существенно уменьшились пробки. После завершения предновогоднего ажиотажа больших очередей на пересечение границы не фиксируется.

Еще 21 декабря в пунктах пропуска фиксировали увеличение пассажиропотока, в частности на границе с Польшей. В очереди одновременно стояли не менее 50 автобусов. Сейчас прохождение границы будет происходить быстрее. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.

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Какая ситуация на границе Украины и стран ЕС 2 января

По состоянию на четверг, 2 января, в Украине фиксируется меньший пассажиропоток на границе, чем был несколько недель назад. Больше всего автомобилей ждут пересечения границы с Польшей. По состоянию на 18:30 на пункте пропуска "Краковец – Корчова" находились 100 машин. На границе со Словацкой Республикой, Молдовой и Румынией автомобилей не было вообще.

По данным Госпогранслужбы, на украинских пунктах пропуска с Польшей такая ситуация:

ПП "Устилуг – Зосин" – 45 автомобилей, 0 автобусов;

ОП "Угринов – Долгобичув" – 0 автомобилей, 0 автобусов;

ОП "Рава-Русская – Хребенне" – 0 автомобилей, 0 автобусов;

ОП "Грушев – Будомеж" – 0 автомобилей, 0 автобусов;

ЧП "Шегини – Медика" – 140 автомобилей, 3 автобуса;

ЧП "Краковец – Корчевая" – 100 автомобилей, 25 автобусов;

ЧП "Смильница – Кросценко" – 0 автомобилей, 0 автобусов;

ЧП "Нижанковичи – Мальховичи – 0 автомобилей, 0 автобусов;

ПП "Ягодин-Дорогуск" – 0 автобусов (пропуск легковых авто временно не осуществляется).

На границе с Венгрией вечером 2 января ситуация была такая:

ПП "Тиса – Захонь" – 20 автомобилей, 4 автобуса;

ПП "Дзвонковое – Лонья" – 0 автомобилей, 0 автобусов;

ЧП "Косино – Барабаш" – 0 автомобилей, 0 автобусов;

ЧП "Лужанка – Берегшурань" – 10 автомобилей, 0 автобусов;

ЧП "Вилок – Тисабеч" – 7 автомобилей, 0 автобусов.

На границе со Словакией:

ПП "Малый Березный – Убля" – 0 автомобилей, 0 автобусов;

ПП "Ужгород – Вишне Немецкое" – 0 автомобилей, 5 автобусов.

На границе с Румынией ни на одном пункте пропуска не зафиксированы очереди.

Стоит отметить, в ГПСУ прогнозируют , что в первую неделю нового года поток автомобильного транспорта на пограничных пунктах пропуска может увеличиться. Поэтому людям, планирующим путешествие за границу, советуют постоянно следить за загруженностью пунктов на Фейсбук-странице Западного регионального управления, а также в официальном канале Госпогранслужбы.