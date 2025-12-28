На границах снова длинные очереди: на каких пунктах пропуска труднее всего проехать сейчас
- На границе с Польшей самые большие очереди на пунктах пропуска: "Устилуг", "Угринов", "Рава-Русская", "Грушев", "Краковец", "Шегини", "Нижанковичи", "Смильница".
- На границе со Словакией очереди на пунктах "Малый Березный", "Ужгород", а с Румынией – на пункте "Порубное".
Украинцы массово возвращаются в Европу после праздников. В связи с рождественско-новогодним периодом на границе увеличились очереди.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Госпогранслужбу.
На каких пунктах пропуска самые большие очереди?
По данным ГПСУ, по состоянию на 18:30 28 декабря наибольшие очереди наблюдаются на таких пунктах пропуска на границе с Польшей: "Устилуг", "Угринов", "Рава-Русская", "Грушев", "Краковец", "Шегини", "Нижанковичи", "Смильница", на границе со Словакией – "Малый Березный", "Ужгород", на границе с Румынией – "Порубное".
На некоторых пунктах пропуска есть очереди / Фото Госпогранслужбы
Зато на пунктах пропуска на границе с Венгрией и Молдовой очередей практически нет.
Что стоит знать о выезде за границу?
В Госпогранслужбе заявили, что украинские пассажиры вскоре смогут проходить пограничный контроль еще быстрее. Уже сейчас в некоторых поездах Укрзализныци документы проверяют во время движения без остановок, а с начала 2026 года такая практика распространится на большее количество поездов.
Заметим, что украинцам, которые путешествуют в Польшу, стоит иметь медицинскую страховку, иначе они могут столкнуться с отказом во въезде. Полис для обучения, работы или пребывания в Польше должен иметь минимальное покрытие в 30 000 евро и действовать не менее 3 месяцев.
Кроме этого, в Польшу запрещено ввозить мясо, молочные продукты, консервы и мясные жиры, даже в небольших количествах. Некоторые продукты, такие как сухофрукты, мед, крупы, макароны, конфеты и печенье без мяса/молочных добавок, можно ввозить с ограничениями.