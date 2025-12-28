Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Госпогранслужбу.

На каких пунктах пропуска самые большие очереди?

По данным ГПСУ, по состоянию на 18:30 28 декабря наибольшие очереди наблюдаются на таких пунктах пропуска на границе с Польшей: "Устилуг", "Угринов", "Рава-Русская", "Грушев", "Краковец", "Шегини", "Нижанковичи", "Смильница", на границе со Словакией – "Малый Березный", "Ужгород", на границе с Румынией – "Порубное".

На некоторых пунктах пропуска есть очереди / Фото Госпогранслужбы

Зато на пунктах пропуска на границе с Венгрией и Молдовой очередей практически нет.

Что стоит знать о выезде за границу?