Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Держприкордонслужбу.

Дивіться також Заховали у взутті: дві громадянки України намагалися вивести 60 тисяч доларів до Румунії

На яких пунктах пропуску найбільші черги?

За даними ДПСУ, станом на 18:30 28 грудня найбільші черги спостерігаються на таких пунктах пропуску на кордоні з Польщею як "Устилуг", "Угринів", "Рава-Руська", "Грушів", "Краківець", "Шегині", "Нижанковичі", "Смільниця", на кордоні зі Словаччиною – "Малий Березний", "Ужгород", на кордоні з Румунією – "Порубне".

На деяких пунктах пропуску є черги / Фото Держприкордонслужби

Натомість на пунктах пропуску на кордоні з Угорщиною та Молдовою черг практично немає.

Що варто знати про виїзд за кордон?