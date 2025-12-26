Украинки в возрасте 43 и 52 лет спрятали в обуви по 30 000 долларов США каждая. Средства не были задекларированы, передает 24 Канал со ссылкой на румынскую пограничную полицию.
Смотрите также Проехать границу можно быстрее: в ГПСУ анонсировали приятные изменения для путешествующих поездом
Что было с нарушительницами, которые везли в Румынию незадекларированные доллары?
Все деньги изъяли для проверки. Таможенное бюро Сирет оштрафовало каждую из женщин на 4 000 леев. В пограничной службе напоминают: ввозить в Румынию более 10 000 евро (или эквивалент в другой валюте) без декларирования запрещено.
За это могут оштрафовать и конфисковать деньги. Пограничники советуют заранее ознакомиться с таможенными правилами, чтобы избежать проблем с законом.
Что известно о других случаях правонарушений на границе?
- Вечером 14 декабря в пункт пропуска "Порубное" на мотоцикле приехал гражданин Украины, который хотел незаконно выехать в Румынию. На большой скорости он попытался прорваться через пункт пропуска.
- На Закарпатье задержали инкассаторов, которые перевозили уклонистов в бронированном автомобиле с проблесковыми маячками до границы с Венгрией. Организаторы преступной схемы брали 16 500 долларов за переправку военнообязанных мужчин через границу.
- Вечером 30 октября на пункте пропуска "Большая Паладь" мобилизованный мужчина на автомобиле Toyota протаранил шлагбаумы и незаконно выехал в Венгрию. Во время прорыва он травмировал пограничника, которого госпитализировали с легкими повреждениями. По данным журналистов, за рулем был 38-летний мобилизованный адвокат Эдуард Пуканич.