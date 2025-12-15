Теперь нарушителем занимаются в полиции. Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины, передает 24 Канал.

Что случилось на границе?

Мужчина с мотоциклом понял, что не имеет законных оснований для пересечения границы. Он не собирался проходить пограничный и таможенный контроль.

По данным пограничников, мужчина на большой скорости попытался проехать через пункт пропуска. Правоохранители быстро отреагировали, подали команду "Барьер" и остановили нарушителя.

Пограничники останавливают мужчину, который пытается незаконно выехать из Украины: смотрите видео

На мужчину составили административные протоколы. Его вместе с мотоциклом передали работникам полиции.

Что известно о последних попытках побега заграницу из Украины?