Теперь нарушителем занимаются в полиции. Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины, передает 24 Канал.
Что случилось на границе?
Мужчина с мотоциклом понял, что не имеет законных оснований для пересечения границы. Он не собирался проходить пограничный и таможенный контроль.
По данным пограничников, мужчина на большой скорости попытался проехать через пункт пропуска. Правоохранители быстро отреагировали, подали команду "Барьер" и остановили нарушителя.
Пограничники останавливают мужчину, который пытается незаконно выехать из Украины: смотрите видео
На мужчину составили административные протоколы. Его вместе с мотоциклом передали работникам полиции.
Что известно о последних попытках побега заграницу из Украины?
В конце ноября на Закарпатье задержали инкассаторов, которые перевозили уклонистов в бронированном автомобиле с проблесковыми маячками до границы с Венгрией. Организаторы преступной схемы брали 16 500 долларов за переправку военнообязанных мужчин через границу.
Пограничники отмечают, что постоянно патрулируют самый высокогорный участок украино-румынской границы, по которому часто хотят убежать уклонисты. Обзор территории осуществляют, используя вертолеты и армейские грузовики-вездеходы.