Сотни автомобилей на контрольно-пропускных пунктах: на каких КПП Украины самые большие очереди

На украинских пунктах пропуска с странами ЕС и Молдовой отмечается разная загруженность. Наибольшие очереди наблюдаются на отдельных автомобильных переходах в Польшу, Венгрию и Румынию.

Об этом сообщает Западное региональное управление Госпограничной службы Украины.

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Какова ситуация на границе?

На границе с Польшей наибольшее скопление транспорта фиксируется на пункте "Устилуг", где ожидают десятки легковых автомобилей, тогда как другие переходы работают преимущественно без очередей или с минимальным движением. Часть КПП временно не осуществляет пропуск пешеходов или транспорта.

На словацком направлении наиболее активными остаются "Ужгород", где в очереди 20 легковых автомобилей, и "Малые Селменцы", тогда как другие пункты работают с минимальной нагрузкой.

На венгерской границе некоторое скопление транспорта наблюдается на "Тисе" – 15 легковых автомобилей, 4 автобуса и "Вилоке" – 10 легковых автомобилей. Остальные переходы работают с незначительным движением или по сокращенному графику.

На румынском направлении наиболее загруженным остается "Порубное", где есть очереди из 10 легковых автомобилей и 1 автобуса, тогда как другие КПП имеют минимальную нагрузку.

На границе с Молдовой все основные пункты пропуска работают без существенных очередей.

Напомним, путешественникам, которые планируют в ближайшие дни пересекать украинско-польскую границу через пункт пропуска "Шегини – Медика", следует учесть возможные задержки. С 15 июня на польской стороне начнутся ремонтные работы, которые повлияют на пропускную способность одного из самых загруженных переходов.

Как сообщили в Государственной пограничной службе Украины, в "Медике" будут ремонтировать полосы движения, предназначенные для оформления автобусов на въезд в Польшу (выезд из Украины). Хотя автобусное сообщение не будет приостанавливаться, оформление транспорта будет происходить со значительными задержками, а пропускная способность может снизиться примерно до восьми автобусов за 12 часов. В ГПСУ призывают граждан заранее планировать поездки и, по возможности, выбирать альтернативные пункты пропуска.

Пограничники также отмечают, что в этом сезоне фиксируется рост пассажиропотока: ежедневно государственную границу пересекают более 100 тысяч человек, а в выходные показатель достигает около 120 тысяч. В июне преобладает выезд из Украины, что связано с началом сезона отпусков и завершением учебного года.