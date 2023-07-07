Очереди на границе с Россией возле Новоазовска достигли 30 километров: из-за угрозы теракта

Очереди на многие километры образовались на границе Украины с Россией в районе временно оккупированного Новоазовска Донецкой области. Все из-за ситуации с возможным терактом россиян на Запорожской АЭС.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. По его оценкам, очереди достигли 30 километров, он опубликовал соответствующее видео.

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Из-за нагнетания ситуации вокруг Энергодара и радиологической угрозы, очереди на границе между Украиной и Россией в районе Новоазовска достигли 30 километров,

– рассказал он.

Очереди и район Новоазовска: видео

Андрющенко отметил, что преобладают автомобили с украинскими номерами Запорожской области.

"В то же время очередь на обратное направление. Фуры прут на Крым. Автодорога Новоазовск – Симферополь остается почти единственной логистической артерией для Крыма", – добавил он.

Важно! Украинская разведка фиксирует признаки уменьшения угрозы российского теракта на временно оккупированной Запорожской атомной станции. Это связано с тем, что Киев совершает определенные публичные и непубличные действия в этой сфере.

Предварительно сообщалось, что Россия вывела часть боевого состава с территории Запорожской АЭС..

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Что происходит в Мариуполе

Очереди в районе КПП оккупированного Новоазовска образуются не в первый раз. Буквально недавно там образовались пробки из-за взрывов, произошедших в Мариуполе 28 мая. Тогда из-за "хлопка" недалеко от города погибли более 100 российских военных.

. Новоазовск расположен на берегу Азовского моря, к востоку от Мариуполя, Донецкой области. В 10 км от города расположен пункт пропуска на границе с Россией Новоазовск – Весело-Вознесенка.