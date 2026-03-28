В сети пишут, что украинцы "массово возвращаются домой" на Пасху: что говорят в ГПСУ

28 марта в сети появились сообщения о больших очередях на границе при въезде в Украину. Там предполагают, что украинцы массово возвращаются домой на Пасху.

В частности, большую очередь из пассажиров зафиксировали на пункте пропуска "Шегини – Медика" на границе с Польшей. В комментарии 24 Каналу представитель ГПСУ Андрей Демченко отметил, что говорить о массовом возвращении украинцев на Пасху рано.

Что происходит на границе с Польшей?

Очередь на КПП "Шегини – Медика":

Представитель ГПСУ рассказал, что в минувшие выходные был значительный пассажиропоток на выезд из Украины. Он пришелся как раз на период каникул у детей. Сейчас каникулы уже завершились.

В общем на выходных пассажиропоток растет, причем большинство возвращается именно в Украину.

Демченко допустил, что, возможно, кто-то из украинцев сейчас едет домой на праздники. Впрочем, говорить о массовом возвращении нельзя, потому что речь идет только об одном пункте пропуска. Все остальные пункты пропуска на границе с Польшей – для транспортных средств. Только на отдельных из них есть определенная нагрузка – от 60 до 120 авто. Не у всех есть очередь со стороны Польши.

