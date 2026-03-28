В сети пишут, что украинцы "массово возвращаются домой" на Пасху: что говорят в ГПСУ
- В сети появились сообщения о больших очередях на границе при въезде в Украину.
- В СМИ предполагают, что украинцы массово возвращаются домой на Пасху.
- Представитель ГПСУ Андрей Демченко отметил, что говорить о массовом возвращении рано, поскольку очереди зафиксированы только на одном пункте пропуска.
28 марта в сети появились сообщения о больших очередях на границе при въезде в Украину. Там предполагают, что украинцы массово возвращаются домой на Пасху.
В частности, большую очередь из пассажиров зафиксировали на пункте пропуска "Шегини – Медика" на границе с Польшей. В комментарии 24 Каналу представитель ГПСУ Андрей Демченко отметил, что говорить о массовом возвращении украинцев на Пасху рано.
Что происходит на границе с Польшей?
Очередь на КПП "Шегини – Медика": смотрите видое
Представитель ГПСУ рассказал, что в минувшие выходные был значительный пассажиропоток на выезд из Украины. Он пришелся как раз на период каникул у детей. Сейчас каникулы уже завершились.
В общем на выходных пассажиропоток растет, причем большинство возвращается именно в Украину.
Демченко допустил, что, возможно, кто-то из украинцев сейчас едет домой на праздники. Впрочем, говорить о массовом возвращении нельзя, потому что речь идет только об одном пункте пропуска. Все остальные пункты пропуска на границе с Польшей – для транспортных средств. Только на отдельных из них есть определенная нагрузка – от 60 до 120 авто. Не у всех есть очередь со стороны Польши.
Выезд за границу: последние новости
Во время военного положения дети могут выезжать за границу с одним из родителей. До 16 лет дети должны путешествовать только в сопровождении взрослых. Дети-сироты или без родительской опеки могут выезжать в другую страну только по согласованию военной администрации.
Пограничники Украины разоблачили схему незаконной переправки мужчин за границу, организованную гражданином России, который сотрудничал с украинским пограничником.
С марта в Украине продолжают действовать ограничения на выезд для военнообязанных мужчин, однако сама процедура пересечения границы стала проще для тех, кто имеет законные основания. Пограничники все активнее используют электронные государственные реестры для проверки данных. Речь идет, в частности, об информации о воинском учете, инвалидности, статуса многодетного отца или бронирования от мобилизации.