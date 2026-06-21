После "горячей" ночи из Крыма массово уезжают: образовались огромные очереди

Ночью 21 июня "добрые дроны" посетили территорию аннексированного Крыма. Там под их прицелом оказался ряд вражеских объектов. Владимир Зеленский отметил, что были поражены цели по обе стороны от Крымского моста. Местные жители ощутили на себе последствия обстрелов и массово начали покидать территорию полуострова.

Так, в очереди на выезд из Крыма оказались сотни автомобилей. А вот в Крым почему-то никто не спешит ехать. О ситуации на Крымском мосту сообщает специальный мониторинговый ресурс.

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Что известно о ситуации на выезде из Крыма?

После ночной атаки возле Керченского моста образовалась значительная пробка на выезде из временно оккупированного Крыма: в очереди со стороны Керчи скопилось более 700 автомобилей.

По данным местных СМИ, время ожидания составляет около 2 часов. В то же время со стороны Краснодарского края (Тамань) очередей на ручной досмотр нет – движение там остается свободным.

Мост соединяет Крым и Таманский полуостров: смотрите на карте

При этом россияне жалуются, что должны убегать из Крыма, однако уехать так просто не могут.

Кстати, Силы беспилотных систем заинтриговали украинцев, опубликовав пост о Крымском мосте. Они рассказали, что во время ночной атаки со всех сторон могли разглядеть важную логистическую артерию."Ни на что не намекаем…", — написали на странице СБС.

Проблемы на полуострове становятся всё более ощутимыми. К нехватке топлива в Крыму добавились ещё и проблемы с электричеством. По данным "Крымэнерго", электроснабжение было нарушено в северо-западных, центральных и южнобережных энергорайонах, из-за чего часть потребителей осталась без света.

Эти обстоятельства не могли не вызвать панику среди жителей полуострова – они начали массово скупать продукты в магазинах.