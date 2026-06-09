Очереди на выезд из Украины: где сейчас дольше всего ждут и как быстро пересечь границу
По состоянию на 8 июня самые большие очереди на выезд из Украины фиксируются на границе с Польшей. Наиболее загруженными остаются 3 пункта пропуска, где образовались очереди из легковых автомобилей и автобусов.
В то же время на других направлениях, в частности в Румынию, Молдовы и части венгерских КПП, движение остается относительно свободным. Об этом сообщает Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины.
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Какая сейчас ситуация на границе?
Самая сложная ситуация наблюдается именно на польском направлении, где по состоянию на 18:00 часть КПП перегружена.
- "Устилуг" – 70 легковых авто, автобусов нет, пешеходный переход не работает
- "Шегини" – 60 легковых авто, 4 автобуса, пешеходное движение работает в обоих направлениях
- "Краковец" – 45 легковых авто, 2 автобуса
- "Рава-Русская" – 50 легковых авто
- "Угринов" – 45 легковых авто
- "Грушев" – очереди отсутствуют
- "Ягодин" – 0 авто, но пропуск легковых временно не осуществляется
- "Смильница" и "Нижанковичи" – очередей нет, пешеходное движение отсутствует
На словацкой границе пункты пропуска "Малый Березный" и "Ужгород" работают без очередей, однако пешеходное движение там доступен. КПП "Малые Селменцы" функционирует по ограниченному графику и также не фиксирует скопления транспорта.
На венгерском направлении незначительные очереди наблюдаются только в "Лужанке" (около 30 авто) и "Тисе" (4 авто). Другие пункты, в частности "Дзвонковое", "Косино", "Вилок" и "Большая Паладь", работают в штатном режиме с ограниченным графиком работы.
Румынское направление остается свободным: на всех ключевых КПП – "Порубное", "Солотвино", "Дяковцы", "Красноильск" – очереди отсутствуют.
Также без пробок работают пункты пропуска в Молдову, где движение транспорта и пешеходов остается свободным.
Где скоро появится новый пункт пропуска?
Украина и Молдова готовятся к запуску нового инфраструктурного проекта, который предусматривает открытие автомобильного пункта пропуска и строительство моста через Днестр между Ямполем и Косеуцем.
Инициатива имеет целью расширить транспортные возможности между двумя странами и разгрузить действующие КПП. Проект предусматривает введение совместного таможенного и пограничного контроля непосредственно на украинской территории. Ожидается, что это позволит существенно сократить время прохождения процедур для автомобилей и грузового транспорта.
Также новый переход должен стать альтернативным маршрутом, в частности для логистики Одесского региона. На реализацию этого направления правительство уже выделило более 700 миллионов гривен.
Параллельно продолжается согласование технических решений с молдавской стороной, включая строительство подъездных путей к мосту. Отдельно Украина и Молдова работают над развитием железнодорожного сообщения между Киевом и Кишиневом.