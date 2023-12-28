Очередная атака "Шахедами": сколько целей удалось уничтожить и в каких областях
28 декабря 2023, 07:10Читати новину українською
Источник:Воздушные силы ВСУ
Россия в ночь на 28 декабря снова атаковала Украину дронами-камикадзе. К счастью, большинство уничтожили наши военные.
В воздушных силах ВСУ сообщили, что враг атаковал из района Приморско-Ахтарска. Вражеские цели сбили в пределах трех областей.
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Что известно об успешной работе ВСУ
Семь беспилотников были сбиты истребительной авиацией, подразделениями ЗРВ, мобильными огневыми группами Воздушных Сил и Сил обороны Украины,
– рассказали военные.
По их данным, вражеские беспилотники сбили над:
- Днепропетровской,
- Кировоградской,
- Запорожской областями.
ВСУ успешно отработали по врагу
Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что в Криворожском районе уничтожили два вражеских дрона-камикадзе.
Россия запускала дроны по Украине: коротко
- Тревогу в некоторых областях Украины из-за угрозы атаки дронами объявили ориентировочно в 21:53 27 декабря. В частности, красными были Херсонская, Николаевская, Днепропетровская области. Военные предупредили об опасности для Кривого Рога Днепропетровской области.
- Впоследствии дроны-камикадзе двигались в направлении Днепра, снова Кривого Рога, Запорожья. Уже в 23:22 27 декабря раздался отбой воздушной тревоги.
- Но уже 1:47 враги снова запустили дроны-камикадзе типа "Шахед". Опасность была для Днепропетровской области, Кропивницком Черкасской области. Отбой раздался только в 4:19 28 декабря.