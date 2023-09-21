Россия устроила очередную аварию на ЗАЭС, – в "Атеш" сказали, что энергоблок может остановить работу

Россия снова устроила очередную аварию на Запорожской атомной электростанции, которую оккупанты захватили еще в марте 2022 года. Кремль пытается скрыть инцидент, однако о нем уже знают все работники станции.

Военное партизанское движение сообщило, что очередная авария возникла из-за того, что россияне сломали некоторые компоненты. Стоит заметить, что буквально 12 сентября Путин снова прибег к угрозам атаковать украинские ядерные объекты.

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Оккупанты устроили очередную аварию на ЗАЭС

Наш агент из ЗАЭС сообщает, что на атомной станции произошла очередная авария, которую пытаются скрыть оккупанты. Но об этом уже известно всем работникам станции. Некомпетентные российские рабочие сломали некоторые компоненты. Есть вероятность, что целый энергоблок перестанет работать,

– заявили в "Атеш".

По их данным, аварии на Запорожской атомной электростанции стали бытовым явлением с марта 2022 года, то есть с тех пор, как оккупанты захватили станцию.

"В том, что оккупанты попытаются обвинить в инциденте Киев, нет сомнений. Но наши агенты будут добывать правдивую информацию, которой мы обязательно поделимся!" – пообещали партизаны.

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