Россия устроила очередную аварию на ЗАЭС, – в "Атеш" сказали, что энергоблок может остановить работу
Источник:"Атеш"
Россия снова устроила очередную аварию на Запорожской атомной электростанции, которую оккупанты захватили еще в марте 2022 года. Кремль пытается скрыть инцидент, однако о нем уже знают все работники станции.
Военное партизанское движение сообщило, что очередная авария возникла из-за того, что россияне сломали некоторые компоненты. Стоит заметить, что буквально 12 сентября Путин снова прибег к угрозам атаковать украинские ядерные объекты.
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Оккупанты устроили очередную аварию на ЗАЭС
Наш агент из ЗАЭС сообщает, что на атомной станции произошла очередная авария, которую пытаются скрыть оккупанты. Но об этом уже известно всем работникам станции. Некомпетентные российские рабочие сломали некоторые компоненты. Есть вероятность, что целый энергоблок перестанет работать,
– заявили в "Атеш".
По их данным, аварии на Запорожской атомной электростанции стали бытовым явлением с марта 2022 года, то есть с тех пор, как оккупанты захватили станцию.
"В том, что оккупанты попытаются обвинить в инциденте Киев, нет сомнений. Но наши агенты будут добывать правдивую информацию, которой мы обязательно поделимся!" – пообещали партизаны.
МАГАТЭ сообщило о возможной ядерной угрозе на ЗАЭС
- Буквально 9 сентября 2023 года Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило о потенциальной угрозе ядерной безопасности на Запорожской атомной электростанции
- По данным специалистов, угроза на Запорожской АЭС возросла из-за того, что там увеличилось количество взрывов. В частности, специалисты по МАГАТЭ слышали ориентировочно 20 взрывов в течение прошлых суббот, воскресенья и понедельника – то есть 2 – 4 сентября. Кроме того, специалисты зафиксировали еще несколько взрывов в течение последних нескольких дней.
- Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси рассказал, что взрывы раздавались "на некотором расстоянии" от Запорожской атомной электростанции. Он заявил, что остается "глубоко обеспокоенным".
- Гросси вспомнил, что что бы ни произошло "в зоне конфликта" и где бы ни была размещена АЭС, однако ядерная авария угрожает всем. Поэтому он призвал "принять все необходимые меры для того, чтобы этого не произошло".