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      Очередная потеря Украины на Донбассе: погиб воин из Одесской области

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      На Донбассе погиб 39-летний житель Черноморска (Одесская область) Андрей Батин
      На Донбассе погиб 39-летний житель Черноморска (Одесская область) Андрей Батин / Фото из социальных сетей

      В зоне Операции Объединенных сил на Донбассе погиб житель Черноморска (Одесская область) Андрей Батин.

      Что известно об Андрее Батине:

      – погиб 8 октября;

      – ему было 39 лет;

      – служил в Мариупольской бригаде.

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      Погибший на Донбассе воин с Черноморска Андрей Батин

      Сейчас идет выяснение смерти военнослужащего. В Черноморском горсовете отметили, что они готовы оказать помощь семье, помочь его родным и близким, передает сайт города Черноморск.

      По информации пресс-центра Объединенных сил, ни 7-го, ни 8 октября ни один украинский военный не погиб. Правда, 7 числа боевики совершили 27 обстрелов украинских позиций, а 8-го – 17. Однако один украинский воин погиб в результате боевых действий 6 октября. Тогда боевики 25 раз нарушали режим прекращения огня.

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      Отметим, по всей линией разграничения на Донбассе пока действует бессрочное перемирие. Согласно его условиям, стороны конфликта должны прекратить вести огонь из всех видов вооружения. Но оккупанты периодически продолжают обстреливать украинские позиции.

      blog_ava
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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Жертвы Новости Одессы Операция Объединенных сил
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