Очередной цинизм: оккупанты бомбили детский областной центр "Жемчужина Донетчины"

Российские военные бомбили детский центр "Жемчужина Донетчины". В результате ударов повреждены несколько корпусов.

Оккупанты еще раз показывают силу "русского мира". Так, всю ночь они наносили удары по Донецкой области, рассказывает глава ОВА Павел Кириленко.

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В результате сброса российских бомб получили повреждения несколько корпусов детского областного оздоровительного центра "Жемчужина Донетчины". О жертвах и пострадавших информации нет.

Также оккупанты обстреляли два помещения Святогорской лавры. В них во время бомбардировки находились около тысячи людей, из которых более двухсот детей.

Одного человека госпитализировали, а еще двое самостоятельно обратились в травмпункт в Славянске. Известно также, что 30 людям оказали помощь на месте. Они получили незначительные ранения.

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