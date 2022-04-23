Очередной обстрел Харькова российскими оккупантами: среди раненых мирная жительница
23 апреля 2022 , 19:05Читати новину українською
Источник:Офис Генерального прокурора
Офис Генерального прокурора сообщил, что начато производство по очередному обстрелу Харькова российскими военными.
Известно, что начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.
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Согласно данным следствия, 23 апреля 2022 года российские военные произвели артиллерийский обстрел по Киевскому району в городе Харьков.
В результате ранения получила 62-летняя женщина. Кроме этого, поврежден торговый центр и жилые дома рядом.
Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется следователями Управления СБУ в Харьковской области.Напомним, в Харькове не будет ночных богослужений на Пасху во избежание возможных провокаций со стороны оккупантов. Кроме того, комендантский час перед праздником начнется в 19:00 и завершится в 5:00.
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