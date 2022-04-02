Очередной успех: хакеры Anonymous взломали благотворительное крыло РПЦ и слили 15 ГБ данных

2 апреля 2022 , 11:16
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Источник:

твиттер Anonymous

Хакеры Anonymous обнародовали очередной пакет документов россиян. В этот раз их целью стала Русская православная церковь.

Анонимные хакеры смогли получить доступ к 15 гигабайтам данных благотворительного крыла РПЦ.

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Anonymous обнародовали документы РПЦ

Теперь все эти данные можно найти в Интернете. Русская церковь часто распространяла нарративы пропаганды государства-агрессора и не осуждает войну с Украиной.

Хакеры также опубликовали 57 500 электронных писем РПЦ через некоммерческий сайт DDoSecrets. Доступ к этой информации есть только у журналистов и исследователей.

Это не первая удачная атака хакеров, которые объявили войну России из-за нападения на Украину. Какие еще документы россиян оказались в сети благодаря Anonymous:

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Автор: Віта Свірневська