Россияне хотят выйти на важную трассу в Донецкой области: есть серьезная угроза
Ситуация на фронте остается чрезвычайно сложной. Российские военные продвигаются на Авдеевском направлении и не останавливают штурмовых действий на Бахмутском участке фронта.
Оккупанты планируют дальнейшее движение по высотам после захвата Очеретино. Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан рассказал 24 каналу, что россияне также будут пытаться выйти на трассу, которая ведет от Покровска до Константиновки.
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Россияне хотят выйти на важную трассу
По данным аналитиков Deep State, россияне захватили Керамик и Новокалиново, неподалеку от Очеретино. В то же время официального подтверждения от Генштаба ВСУ по этому поводу не было. На этом участке фронта российские оккупанты очень активизировались.
Они сделали некий марш-бросок вдоль железной дороги от Авдеевки до Очеретино и дальше. Но поняли, что удары по флангам могут отсечь переднюю колонну в районе Очеретино. Поэтому сейчас пытаются укрепить фланги – как раз это движение возле Керамика, Новокалиново и чуть южнее возле Бердычей,
– отметил Роман Свитан.
Авдеевское направление: смотрите на карте
Главная задача россиян – двигаться дальше по железной дороге от Очеретино. Если точнее, то они будут пытаться выйти на трассу, которая идет от Покровска до Константиновки.
"Это главная трасса, которую обеспечивает направления в сторону Часового Яра, Дружковки, Краматорска и Славянска. Они это прекрасно понимают, поэтому их задача выйти на эту трассу, а также двигаться дальше по высотам – от Очеретино в сторону Карловки и Курахово", – отметил военный эксперт.
В то же время заметим, что на этом направлении за последние сутки уменьшилось количество вражеских атак, зато – увеличилось возле Часового Яра. Вероятно, россияне не возлагают надежд захватить населенный пункт до инаугурации Владимира Путина.
Стратегическая задача россиян
Некоторые военные аналитики предполагают, что россияне планируют двигаться к Покровску, чтобы в конце концов выйти на административные границы Донецкой области. Это действительно довольно угрожающая перспектива.
Выйти на Покровск они попытаются с трассы Покровск – Константиновка. Для них очень важно выйти на эту трассу, а дальше уже по этой трассе будут двигаться в зависимости от задач: или на Константиновку, или на Покровск. Или же и туда, и туда – зависит от сил и средств для выполнения этой задачи,
– отметил Свитан.
Не секретом является то, что стратегическая цель россиян – выйти на административные границы Донецкой и Луганской области. Более того, это буквально прописано в их конституции.
"Присоединив Луганскую, Донецкую, Запорожскую, Херсонскую области и Крым в свою конституцию – россияне фактически расписали план военных действий на относительно ближайшее будущее. Именно поэтому наступлений в сторону Харькова, Киева и Сум однозначно не будет. Они выполняют ту программу, которая уже прописана в конституции", – объяснил военный эксперт.
В то же время следует понимать, что движение к админграницам, например, Донецкой области – это десятки километров. Поэтому для оккупантов – это сверхсложная цель.
Ситуация на фронте: актуально
- По данным Генштаба, за сутки 30 апреля на фронте произошло 144 боестолкновения. Самыми горячими направлениями остаются Бахмутское и Авдеевское: там украинские военные отбили по 33 атаки российских оккупантов.
- Сложная ситуация также на Лиманском направлении. Там наши защитники отбили 21 атаку, которую противник совершил в районах Новоегоровки, Грековки, Макеевки, Невского и Серебрянского лесничества на Луганщине и Тернов Донецкой области. Кроме того, на Новопавловском направлении враг 18 раз пытался прорвать оборону наших войск.
- Заметим, что Силы обороны неустанно продолжают уничтожать врага. За минувшие сутки украинским военным удалось ликвидировать 1120 оккупантов. Также мощных потерь наносят врагу и в технике.