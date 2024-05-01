Россияне хотят выйти на важную трассу в Донецкой области: есть серьезная угроза

Ситуация на фронте остается чрезвычайно сложной. Российские военные продвигаются на Авдеевском направлении и не останавливают штурмовых действий на Бахмутском участке фронта.

Оккупанты планируют дальнейшее движение по высотам после захвата Очеретино. Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан рассказал 24 каналу, что россияне также будут пытаться выйти на трассу, которая ведет от Покровска до Константиновки.

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Россияне хотят выйти на важную трассу

По данным аналитиков Deep State, россияне захватили Керамик и Новокалиново, неподалеку от Очеретино. В то же время официального подтверждения от Генштаба ВСУ по этому поводу не было. На этом участке фронта российские оккупанты очень активизировались.

Они сделали некий марш-бросок вдоль железной дороги от Авдеевки до Очеретино и дальше. Но поняли, что удары по флангам могут отсечь переднюю колонну в районе Очеретино. Поэтому сейчас пытаются укрепить фланги – как раз это движение возле Керамика, Новокалиново и чуть южнее возле Бердычей,

– отметил Роман Свитан.

Авдеевское направление: смотрите на карте

Главная задача россиян – двигаться дальше по железной дороге от Очеретино. Если точнее, то они будут пытаться выйти на трассу, которая идет от Покровска до Константиновки.

"Это главная трасса, которую обеспечивает направления в сторону Часового Яра, Дружковки, Краматорска и Славянска. Они это прекрасно понимают, поэтому их задача выйти на эту трассу, а также двигаться дальше по высотам – от Очеретино в сторону Карловки и Курахово", – отметил военный эксперт.

В то же время заметим, что на этом направлении за последние сутки уменьшилось количество вражеских атак, зато – увеличилось возле Часового Яра. Вероятно, россияне не возлагают надежд захватить населенный пункт до инаугурации Владимира Путина.

Стратегическая задача россиян

Некоторые военные аналитики предполагают, что россияне планируют двигаться к Покровску, чтобы в конце концов выйти на административные границы Донецкой области. Это действительно довольно угрожающая перспектива.

Выйти на Покровск они попытаются с трассы Покровск – Константиновка. Для них очень важно выйти на эту трассу, а дальше уже по этой трассе будут двигаться в зависимости от задач: или на Константиновку, или на Покровск. Или же и туда, и туда – зависит от сил и средств для выполнения этой задачи,

– отметил Свитан.

Не секретом является то, что стратегическая цель россиян – выйти на административные границы Донецкой и Луганской области. Более того, это буквально прописано в их конституции.

"Присоединив Луганскую, Донецкую, Запорожскую, Херсонскую области и Крым в свою конституцию – россияне фактически расписали план военных действий на относительно ближайшее будущее. Именно поэтому наступлений в сторону Харькова, Киева и Сум однозначно не будет. Они выполняют ту программу, которая уже прописана в конституции", – объяснил военный эксперт.

В то же время следует понимать, что движение к админграницам, например, Донецкой области – это десятки километров. Поэтому для оккупантов – это сверхсложная цель.

Ситуация на фронте: актуально