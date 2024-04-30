Не только Покровск: куда пытаются прорваться россияне в Донецкой области

Россияне готовят новое наступление на Востоке Украины, не теряя надежд захватить всю Донецкую и Луганскую область. В частности, оккупационная армия хочет продвинуться до Покровска.

В то же время россияне готовят и альтернативный маршрут для наступательных действий. Подробнее о нем 24 Каналу рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

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Куда могут двигаться россияне

Россияне контролируют большую часть населенного пункта Очеретино, что в Донецкой области. Оно расположено на высоте, поэтому, вероятно, оккупанты, захватив этот поселок, будут использовать его для развертывания своих наступательных действий.

В перспективе российские военные планируют дойти до Покровска, который расположен примерно в 30 километрах от места, где они закрепились сейчас.

Могу предположить, что россияне будут продолжать движение по 0511 (трасса в Донецкой области – 24 Канал), но, вероятнее всего, для них будет важным продвижение по Н20 в направлении Константиновки. Именно на этом направлении после Очеретино они могут сосредоточить свое продвижение,

– отметил Александр Коваленко.

Дело в том, что россияне пытаются двигаться именно вдоль логистических артерий. Кроме того, трасса Н20 охватывает значительную часть территории, которую контролируют Вооруженные Силы Украины к западу от Горловки.

Россияне могут двигаться к Константиновке: смотрите на карте

. Автодорога Н20 начинается в Славянске, проходит через Краматорск, Дружковку, Константиновку, Донецк, Волноваху и заканчивается в городе Мариуполь. Ее общая длина – 222 километра.

"Основная преграда для россиян на этой трассе – Романовка, а также выход трассы Н20 на 0504. Там не очень благоприятный ландшафт для прорыва. Но, вероятно, они будут переориентироваться именно так: чтобы большую территорию к западу от Горловки взять в окружение или создать угрозу окружения", – объяснил Коваленко.

Поэтому продвижение россиян может быть не только в направлении Покровска. В конце концов, соответствующие линии обороны могут быть обустроены до того момента, как россияне смогут или не смогут продвинуться в ту сторону. В то же время стоит отметить, что закрепление россиян в Очеретино ускорили наступательные действия россиян, которые начались еще в октябре 2023 года.

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