Очевидно, что власть боится Саакашвили – грузинский политик

Власти Грузии пытаются спрятать от людей Саакашвили. Ведь верхушка страны боится политика.

В частности его не хотят показывать в суде. Об этом в эфире 24 канала сказал член Политического совета партии "Единое национальное движение" Грузии Гиорги Барамидзе.

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По его словам, Саакашвили боятся даже в суде. Хотя и инстанцией полностью руководит олигарх Бидзина Иванишвили.

Очевидно, что власть боится Саакашвили,

– подчеркнул Барамидзе.

Он отметил, что недавно выступил министр юстиции Грузии. Он сказал, что если будет суд, то, вероятно, Саакашвили не будет там присутствовать.

Барамидзе: власть играет с огнем

"Его боятся показать людям: чтобы они физически увидели его и услышали. Власть пытается создавать проблемы и действительно играет с огнем", – сказал активист.

Многие десятки тысяч граждан, как пояснил Барамидзе, собираются в очередной раз на митинги. Одним из их требований было перевести Саакашвили в нормальную клинику.

Задержание Саакашвили: основное

В начале октября, когда Саакашвили приехал в Тбилиси, его задержали.

Сам политик считает себя политическим заключенным. Он решил в знак протеста голодать.

Из-за этого его здоровье начало стремительно ухудшаться. Также он отказался от витаминов и лекарств.

Уже 8 ноября появилась информация, что Саакашвили срочно забрали из тюрьмы на самолете.

Грузинский политик отметил, что уже с 8 ноября начнется непрерывный митинг в защиту Саакашвили.