Солнечные очки и письменный набор: какими подарками обменялись Байден и Путин

Джо Байден и Владимир Путин на встрече в Женеве традиционно обменялись подарками. Глава Кремля получил Хрустального бизона и солнцезащитные очки, а Байден – письменный набор с хохломской росписью.

Президентские подарки

Байден подарил Путину очки-авиаторы. Их на заказ изготовила компания Randolph USA.

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В администрации США отметили, что компания с 1978 года занимается производством специальных очков, которые предназначены для пилотов-истребителей. С этого времени Randolph USA обеспечивает американских военных и союзников по НАТО "высококачественными и надежными авиаторами".

Кстати, глава Кремля получил еще хрустальную статуэтку бизона, который признан "национальным млекопитающим, представляющим силу, единство и стойкость США".

Путин в Женеву ехал тоже не с пустыми руками. По словам пресс-секретаря Дмитрия Пескова, российский президент подарил американскому коллеге деревянный письменный набор "Москва" с хохломской росписью.



Хохломская роспись / Фото Cozyblog

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