Активная вражеская авиация, российские корабли до сих пор в море – Братчук об угрозе обстрелов Одесщины

В ночь с 15 на 16 августа в Одесской области трижды раздавались сигналы воздушной тревоги, однако, к счастью, обстрелов не было. Впрочем, эта угроза никуда не исчезла, ведь враг достаточно активизировался.

Об этом 24 каналу рассказал спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук. Он также добавил, что таких "тревожных" ночей не было уже несколько недель, хотя тревоги были непродолжительными.

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Угроза обстрелов Одесской области остается

Братчук подчеркнул, что возросла активность воздушной вражеской разведки. Также активизировалась враждебная авиация, которая тоже проводит соответствующую разведку.

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Не забываем и о том, что в Черном море находятся 2 ракетоносителя, несущие на борту крылатые ракету типа "Калибр",

– отметил представитель Одесской ОВА.

Он также добавил, что ракетные удары, конечно, угрожают не только Одессе или Одесскому региону, но и другим областям нашего государства.

Братчук об угрозе обстрелов Одесской области: смотрите видео

Угроза из Крыма тоже не исчезла

Братчук также заметил, несмотря на недавние события на оккупированном полуострове Крым, угроза ракетных ударов оттуда также никуда не исчезла.

"Произошедшие события в Крыму, например, утром или несколько дней назад на аэродроме "Саки". Такое впечатление, что Крым пытается с фейерверком вернуться в родную украинскую гавань", — подчеркнул Братчук.

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