Оборвался буксировочный трос: в Одесской области "ВАЗ" сбил 7-летнюю девочку и ее маму

В Черноморске Одесской области произошло трагическое ДТП. Авто вылетело на обочину и совершило наезд на людей.

В Черноморске "ВАЗ" сбил семилетнюю девочку и ее маму. Полиция выясняет обстоятельства происшествия.

Смотрите также В Киеве прорвало канализацию: коммунальщики расчищают затопленную улицу

Оборвался буксировочный трос

По предварительным данным, водитель автомобиля Hyundai буксировал сломанный "ВАЗ". Во время движения по улице Александрийской буксировочный трос оборвался.

Водитель "ВАЗа" потерял контроль над легковушкой и выехал на обочину, где стояла мама вместе с малолетней дочерью. Мать и ребенка с травмами госпитализировали в больницу. К сожалению, медикам не удалось спасти девочку.

Правоохранители начали досудебное расследование по факту нарушения правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, повлекшим смерть потерпевшего. За правонарушение предусмотрено от 3 до 8 лет тюрьмы, а также лишение права управлять транспортным средством сроком до трех лет.

Трагические ДТП, в которых погибали дети: последние новости