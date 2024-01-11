Оборвался буксировочный трос: в Одесской области "ВАЗ" сбил 7-летнюю девочку и ее маму
Источник:Нацполиция в Одесской области
В Черноморске Одесской области произошло трагическое ДТП. Авто вылетело на обочину и совершило наезд на людей.
В Черноморске "ВАЗ" сбил семилетнюю девочку и ее маму. Полиция выясняет обстоятельства происшествия.
Смотрите также В Киеве прорвало канализацию: коммунальщики расчищают затопленную улицу
Оборвался буксировочный трос
По предварительным данным, водитель автомобиля Hyundai буксировал сломанный "ВАЗ". Во время движения по улице Александрийской буксировочный трос оборвался.
Водитель "ВАЗа" потерял контроль над легковушкой и выехал на обочину, где стояла мама вместе с малолетней дочерью. Мать и ребенка с травмами госпитализировали в больницу. К сожалению, медикам не удалось спасти девочку.
Правоохранители начали досудебное расследование по факту нарушения правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, повлекшим смерть потерпевшего. За правонарушение предусмотрено от 3 до 8 лет тюрьмы, а также лишение права управлять транспортным средством сроком до трех лет.
Трагические ДТП, в которых погибали дети: последние новости
- Осенью прошлого года в Черкасской области 17-летний водитель совершил наезд на двух малолетних брата и сестру, которые ехали на велосипедах. 9-летний мальчик умер на месте, а 11-летнюю девочку госпитализировали в больницу.
- В Закарпатье водитель насмерть задавил 2-летнюю девочку, которая пряталась за колесами микроавтобуса.
- В поселке Ясиня полуторагодовалый ребенок выбежал на проезжую часть, где попал под колеса грузовика. Теперь мать погибшей девочки могут наказать, ведь на момент ДТП она была рядом с дочерью и не уследила за ней.