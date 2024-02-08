После атаки ночью на Одессу пострадали полицейские: шокирующие кадры последствий обстрела
Источник:Силы обороны Юга Украины
Россия ночью 8 февраля обстреляла Украину своими беспилотниками типа "Шахед". В результате ночного обстрела пострадала и Одесская область.
По уточненной информации в результате вражеской атаки на Одессу пострадали полицейские. Им уже оказали оперативную помощь медики.
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После ночной атаки Одессы пострадали полицейские
В Силах обороны Юга Украины отметили, что, по уточненным данным, во время ночной атаки пострадали двое патрульных полицейских. Они направлялись на место попадания для оказания помощи гражданам.
Во время повторного взрыва они получили минно-взрывные травмы,
– сказали военные.
Там также отметили, что правоохранители были госпитализированы, а их состояние сейчас стабильное.
Одессу обстреляли дронами-камикадзе / Видео Сил обороны Юга Украины
Кроме того, Силы обороны Юга Украины выложили в сеть кадры с последствиями вражеской ночной дроновой атаки на Одессу. В результате обстрела пострадал один из местных колледжей
Последствия атаки "Шахедами" на Одессу / Фото Сил обороны Юга Украины
Военные отметили, что своей атакой россияне лишь имели целью напугать детей, нарушить учебный процесс. А все это средства террора, которыми враг давит на мирных одесситов.
Россияне атаковали Одессу "Шахедами"
- Воздушные силы сообщили о воздушной тревоге в Херсонской и Николаевской областях 7 февраля около 20:15 из-за запуска беспилотников типа "Шахед". Около 23:56 сирены начали звучать и в Одесской области.
- Уже ночью 8 февраля громко было и в Одессе. Глава Одесской ОВА Олег Кипер написал, что в результате ночной дроновой атаки на Одессу есть повреждения гражданской инфраструктуры. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших.
- В тот же день утром Воздушные силы сообщили, что Россия атаковала Украину 17 дронами-камикадзе типа "Шахед". Наша противовоздушная оборона уничтожила 11 вражеских беспилотников.
- Все "Шахеды" наши защитники уничтожили в пределах Николаевской, Одесской, Винницкой и Днепропетровской областей. К отражению воздушного нападения привлекли зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.