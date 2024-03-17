Маневрировали между домами и промышленными объектами, – Кипер о ночной атаке "Шахедов" по Одессе

В ночь на 17 марта дроны-камикадзе типа "Шахед" массированно атаковали Одессу. Все беспилотники враг направил именно на Юг.

Оккупанты запустили 16 БПЛА, которые направили на Одессу. Ночью там раздавались мощные взрывы, ведь работали системы и средства ПВО, которые отражали атаку.

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В чем особенность ночной атаки

Как сообщил председатель Одесской ОГА Олег Кипер, оккупанты запустили "Шахеды" с территории временно оккупированного Крыма и БПЛА заходили из акватории Черного моря. Силы и средства ПВО в течение 3 часов отражали российскую атаку.

Говоря об особенностях ночных ударов, Кипер заметил, что враг проложил маршруты "Шахедов" таким образом, чтобы они пролегали между застройками города.

Беспилотники заходили из акватории Черного моря и маневрировали между жилыми домами и промышленными кварталами Одессы,

– сообщил Кипер.

Силы и средства ПВО сбили 13 беспилотников над Одесской областью. Однако, к сожалению, есть разрушения. Так, в Одесском районе повреждены два законсервированных агропредприятия – там вспыхнули пожары, произошли разрушения промышленных зданий. Возгорание оперативно ликвидировали спасатели.

В общем ПВО сбила 14 "Шахедов". Еще один дрон-камикадзе уничтожили над Николаевской областью.

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