Маневрировали между домами и промышленными объектами, – Кипер о ночной атаке "Шахедов" по Одессе
Источник:Олег Кипер
В ночь на 17 марта дроны-камикадзе типа "Шахед" массированно атаковали Одессу. Все беспилотники враг направил именно на Юг.
Оккупанты запустили 16 БПЛА, которые направили на Одессу. Ночью там раздавались мощные взрывы, ведь работали системы и средства ПВО, которые отражали атаку.
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В чем особенность ночной атаки
Как сообщил председатель Одесской ОГА Олег Кипер, оккупанты запустили "Шахеды" с территории временно оккупированного Крыма и БПЛА заходили из акватории Черного моря. Силы и средства ПВО в течение 3 часов отражали российскую атаку.
Говоря об особенностях ночных ударов, Кипер заметил, что враг проложил маршруты "Шахедов" таким образом, чтобы они пролегали между застройками города.
Беспилотники заходили из акватории Черного моря и маневрировали между жилыми домами и промышленными кварталами Одессы,
– сообщил Кипер.
Силы и средства ПВО сбили 13 беспилотников над Одесской областью. Однако, к сожалению, есть разрушения. Так, в Одесском районе повреждены два законсервированных агропредприятия – там вспыхнули пожары, произошли разрушения промышленных зданий. Возгорание оперативно ликвидировали спасатели.
В общем ПВО сбила 14 "Шахедов". Еще один дрон-камикадзе уничтожили над Николаевской областью.
Россия цинично атаковала Одессу 15 марта
- Оккупанты не оставляют террора Одессы и 15 марта нанесли циничные ракетные удары. Так, россияне атаковали город баллистическими ракетами типа "Искандер-М". За 40 минут в Одессе прозвучало 4 взрыва. Более того, враг дважды ударил по одному месту.
- Циничный удар врага оборвал жизнь 21 человека, еще более 70 – получили ранения различной степени. Первыми на место удара прибыли спасатели и медики, а через мгновение – оккупанты повторно атаковали Одессу. Среди погибших – сотрудники ГСЧС и фельдшер.
- В результате обстрела есть значительные разрушения. Так, повреждены по меньшей мере 10 частных домов, станцию техобслуживания, газопровод низкого давления, машины скорой помощи и пожарно-спасательные автомобили.
- В Одесской ОГА заявили, что ракетная атака 15 марта 2024 года стала одной из самых массированных по количеству жертв. Поэтому 16 марта в Одесской области объявили день траура.