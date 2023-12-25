Часть Одессы осталась на Рождество без света: в чем была причина

Жители части Хаджибейского района Одессы 25 декабря остались без света. Сейчас на месте работают специалисты, чтобы вернуть электричество в дома одесситов.

В компании подчеркнули, что об ориентировочном времени возвращения света в Хаджибейский район Одессы сообщат позже. Поэтому призвали граждан следить за обновлениями на страницах компании.

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В ДТЭК рассказали, что все клиенты Хаджибейского района Одессы с 19:38 имеют свет в своих домах.

В ДТЭК Одесские электросети отметили, что в этот день в 16:56 произошло аварийное отключение оборудования на одной из подстанций Одессы. Поэтому временно без света осталась часть Хаджибейского района, а именно микрорайон Черемушки.

Наши специалисты уже работают на месте и выясняют причины отключения,

– говорится в сообщении.

Представители компании заметили, что там, где это возможно, энергетики в первую очередь переподключат объекты критической инфраструктуры и клиентов на резервные источники питания. О дальнейшем восстановлении света в микрорайоне Черемушки в ДТЭК пообещали сообщить, как только станет ясна причина аварии и сроки ее ликвидации.

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