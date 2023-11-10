Защитить Одессу может только ПВО: будет ли полезен для сохранения Одессы статус ЮНЕСКО

Последний обстрел Одессы с помощью дронов-камикадзе в который раз повредил ее исторический центр, признанный мировым наследием. Город по-прежнему крайне нуждается в большем количестве средств противовоздушной обороны.

Об этом 24 Каналу рассказал спикер украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук. По его мнению, мировой охранный статус центра Одессы поможет Украине в будущем.

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Последствия последнего большого удара по Одессе

Во время последнего массированного обстрела Одессы в Хаджибейском и Приморском районах было повреждено 33 дома, из которых 6 имеют историческую ценность. Посреди одной из улиц образовалась воронка на месте трамвайного маршрута.

Тогда же были повреждены и здание Одесского художественного музея. Сейчас здание консервируют, однако руководство ожидает, что возможность посещать музей появится уже в декабре.

"На момент обстрела в художественном музее длилась экспозиция, посвященная его 124-летию. Еще в первые дни вторжения были проведены необходимые мероприятия по сохранению музейных фондов", – рассказал Братчук.

Сергей Братчук о достопримечательностях Одессы: смотрите видео

Поможет ли Одессе охранный статус ЮНЕСКО

За время полномасштабного вторжения в Одессе было повреждено 93 объекта исторического центра, находившихся под охраной ЮНЕСКО. Этот статус центр Одессы получил в январе 2023 как определенный символический жест от организации, в надежде, что это поможет сохранить ее от обстрелов.

Однако этого не произошло, и никакие аргументы относительно мировой ценности одесского наследия не помешали агрессору, например, ударить по Спасо-Преображенскому собору. Впрочем, вряд ли в России вообще что-нибудь слышали о его ценности.

К сожалению, единственным, что способно защитить одесские памятки, является не ЮНЕСКО, а ПВО. А охранный статус ЮНЕСКО сможет помочь Одессе отстроить свой исторический центр после победы над врагом, а для Украины – станет еще одним свидетельством целенаправленного террора России в международном уголовном суде,

– убежден Братчук.

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