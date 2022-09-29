Хотели украсть патриота-бизнесмена и вывесили российский флаг – в Одессе задержали агентов фсб
Источник:ДБР
Правоохранители в Одессе задержали 3 агента фсб. Они для картинки русских пропагандистов вывесили в городе русский флаг.
Этого для злоумышленников было мало, и они еще хотели похитить патриота-бизнесмена. Все произошло еще в канун Дня Независимости в августе.
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С начала полномасштабного вторжения России эти предатели осуществляли активную подрывную деятельность в городе. В частности, 22 августа 2022 года они разместили на одном из жилых домов Одессы флаг россии с подписью: "Одесса – русский город",
– сообщило ДБР.
В Офисе генпрокурора сообщили, что фото этого флага затем передали агрессору, чтобы его использовали пропагандисты.
Организатором преступлений был местный житель. Он с 2014 г. открыто показывал свою пророссийскую позицию и участвовал в пророссийских политических мероприятиях в городе.
Как действовали предатели
По данным правоохранителей, они собирали информацию о местах дислокации военных объектов на территории Одессы. Искали данные о патриотически настроенных активистах и передавали их агрессору. Планировалось создать агентурную сеть в правоохранительных органах Одесской области, чтобы проводить подрывную деятельность в пользу России.
Предатели тоже были и обычными преступниками. Они планировали похитить патриотически настроенного предпринимателя Одессы, занимавшегося волонтерством. В офисе генпрокурора добавили, что планировали удерживать его в подвале. При этом хотели посредством наркотиков и физического насилия заставить переоформить недвижимость и отдать другие ценные вещи.
В Одессе задержали вражеских агентов: смотрите видео
СБУ также сообщила, что злоумышленники покупали оружие и сопутствующие товары для российских ДРГ, которые планировали "забросить" в город.
Более того, следующей акцией должно было стать "поздравление путина с днем рождения" 7 октября. Агенты планировали создать картинку якобы украинская Одесса искренне поздравляет президента России.
Как задержали предателей и что им грозит
Правоохранители провели спецоперацию во время которой задержали "на горячем" преступников-предателей, пытавшихся похитить предпринимателя, применив наркотики. Для этого они переоделись в военную форму и наняли помощников, которых "сыграли" правоохранители уже в рамках проведенной спецоперации.
Дело против вражеских агентов открыли о государственной измене, коллаборационной деятельности и похищении человека. Злоумышленникам грозит лишение свободы до 15 лет или пожизненное с конфискацией имущества.
Вражеские агенты в Украине
- СБУ задержала мужчину , который "наводил" удары дронов-камикадзе на юге Одесщины. Он украинец, которого российские спецслужбы завербовали в начале полномасштабного вторжения. Злоумышленник был задержан на попытке передачи закрытых сведений в Россию. Следователи СБУ уже сообщили ему о подозрении.
- Также в Киеве СБУ задержала российского агента . Житель Донбасса хотел попасть в боевое спецподразделение полка "Азов", чтобы доносить информацию боевикам.