В Одессе мужчину жестко задержали работники военкомата: в ТЦК разбираются с инцидентом

В сети появилось видео из Одессы, где работники ТЦК и СП жестоко задержали мужчину на виду у его родных. В частности, это произошло после того, как одессит будто бы отказался брать повестку.

Об этом сообщают местные телеграм-каналы. На кадрах можно увидеть, как люди возмущались поведением мужчин в военной форме, передает 24 Канал.

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Одессита жестко задержали и "упаковали" в бус

На видео, которые стали распространять в сети 14 ноября, можно увидеть мужчину с якобы связанными руками, лежащего на асфальте. После этого люди в военной форме с шевроном, который нельзя разглядеть, затолкнули его в бус.

До этого еще двое мужчин в темно-синей форме, похожую на полицейскую, надели на него наручники. Это все происходило в микрорайоне Радужный в Одессе.

Одессита положили на землю, а затем упаковали в бус: смотрите видео

Со временем у минивэна с "черными" номерами стали собираться небезразличные граждане. В частности, они, окружив авто, выступали против "задержания" одессита, говоря, что вызовут полицию.

Люди возмутились жестоким задержанием одессита: смотрите видео

Одна из женщин в повышенных тонах общалась с одним из мужчин в темно-синей форме. Она также пыталась оградить задержанного одессита.

Он заключен в тюрьму? Он убил человека? За что вы его так связали? Вы его не задержите! За что?

– спрашивала она.

Мужчина в форме рассказал, что одессит якобы уклоняется от призыва на военную службу. Он также сказал, что задержанного якобы везут к адвокату, а повестку он получит в ТЦК и СП.

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В конце концов в сети сообщили, что одессит вроде бы отказался от повестки, после чего на него надели наручники, связали и избили. А граждане пытались отстоять его. На месте событий присутствовали жена и ребенок одессита.

В Одесском областном территориальном центре комплектования и социальной поддержки рассказали в комментарии журналистам, расследующим обстоятельства событий. Однако никаких подробностей по поводу инцидента в Одессе так и не предоставили.

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