"До утра в домах должно быть тепло": котельная Одессы, поврежденная непогодой, опять работает

Непогода на Одесщине наделала немало бед. Так, 26 ноября на одной из котельных упала труба высотой более 100 метров. А уже 27 ноября стало известно, что котельная возобновила работу.

Детальнее о ситуации рассказал глава Одесской ОВА Олег Кипер. Он сообщил о возобновлении работы котельной в 21:36 27 ноября.

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До утра тепло в домах должно быть, – Кипер

Он отметил, что удалось возобновить работу поврежденной в результате непогоды котельной. По словам Олега Кипера, в тестовом режиме тепло предоставляется для 120 тысяч абонентов в областном центре. Также глава ОВА отметил, что "до утра в домах должно быть тепло".

Спасибо КП "ТМО", городским властям, специалистам "Одессагаз", сотрудникам ГСЧС и всем аварийным службам за работу!

– добавил он.

Заметим, что по состоянию на утро 27 ноября завалы на месте котельной продолжали разбирать. Об этом рассказала директор КП "Теплоснабжение города Одессы" Анна Позднякова. В начале дня она замечала, что рано говорить о сроках возобновления работы котельной.

В Одесской области – штормовое предупреждение

Известно, что 28 ноября погодные условия в Одесской области снова ухудшатся. Следовательно, местные власти призывают жителей, если есть такая возможность, не выходить на улицы.

В ОВА предупреждают, что завтра в области ожидаются мощные порывы ветра, а также гололедица и местами туман. Следовательно, условия дорожного движения будут значительно ухудшены. Так что и от путешествий одесситов призывают воздержаться на этот день.

Обращаюсь к горожанам и гостям региона с просьбой ограничить передвижения и поездки на авто. Обеспечьте свою безопасность и безопасность других, воздерживаясь от поездок по возможности. Мы рассчитываем на ваше понимание и сотрудничество в этот период чрезвычайных погодных условий. Берегите себя!

– говорится в сообщении главы ОВА Олега Кипера.

Отметим, что в вечернем обращении Владимир Зеленский актуализировал информацию о жертвах непогоды в Одесской области. По словам главы государства, по состоянию на вечер 27 ноября количество погибших возросло до 5 человек. Известно, что еще по меньшей мере 19 пострадали.