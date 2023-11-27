Детальніше про ситуацію розповів глава Одеської ОВА Олег Кіпер. Він сповістив про відновлення роботи котельні о 21:36 27 листопада.

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До ранку тепло в оселях має бути, – Кіпер

Він зазначив, що вдалося відновити роботу пошкодженої внаслідок негоди котельні. За словами Олега Кіпера, у тестовому режимі тепло надається для 120 тисяч абонентів в обласному центрі. Також глава ОВА зазначив, що "до ранку в оселях має бути тепло".

Дякуємо КП "ТМО", міській владі, спеціалістам "Одесагаз", співробітникам ДСНС та всім аварійним службам за роботу!

– додав він.

Зауважимо, що станом на ранок 27 листопада завали на місці котельні продовжували розбирати. Про це розповіла директорка КП "Теплопостачання міста Одеси" Ганна Позднякова. На початку дня вона зауважувала, що рано говорити про терміни відновлення роботи котельні.

На Одещині – штормове попередження

Відомо, що 28 листопада погодні умови на Одещині знову погіршаться. Відтак, місцева влада закликає мешканців, якщо є така можливість, не виходити на вулиці.

В ОВА попереджають, що завтра в області очікуються потужні пориви вітру, а також ожеледиця та місцями туман. Відтак, умови дорожнього руху будуть значно погіршеними. Тож і від подорожей одеситів закликають утриматися на цей день.

Звертаюся до жителів Одещини та гостей регіону з проханням обмежити пересування та поїздки на авто. Забезпечте свою безпеку та безпеку інших, утримуючись від поїздок у разі можливості. Розраховуємо на ваше розуміння та співпрацю у цей період надзвичайних погодних умов. Бережіть себе!

– йдеться у повідомленні очільника ОВА Олега Кіпера.

Зауважимо, що у вечірньому зверненні Володимир Зеленський актуалізував інформацію щодо жертв негоди на Одещині. За словами глави держави, станом на вечір 27 листопада кількість загиблих зросла до 5 людей. Відомо, що ще щонайменше 19 постраждали.