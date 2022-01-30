В Одессе авто влетело в опору рекламного щита: есть погибшие
30 января 2022 , 13:51Читати новину українською
Источник:Нацполиция
В Одессе в ночь на 30 января автомобиль Nissan Maxima выехал с дороги и врезался в опору рекламного щита. Жертвами ДТП стали 2 человека.
Правоохранители рассказали, что авария произошла на улице Семена Палия перед перекрестком с улицей Марсельской. В салоне автомобиля находились 3 человека: 30-летний водитель и 29-летний и 31-летний пассажиры.
Заметьте На трассе Киев – Чоп перевернулся рейсовый автобус: пострадали 14 человек
По данным полиции, водитель не справился с управлением. К сожалению, два человека погибли. Одного пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии.
Сейчас идет следствие. Правоохранители устанавливают детали трагедии.Редакция 24 канала выражает соболезнования близким погибших.
Авто влетело в опору рекламного щита / Нацполиция
Жуткое ДТП под Черкассами
- В Черкасской области в воскресенье, 30 января, произошло жуткое ДТП. По предварительным данным, легковушка врезалась в дерево. Трагедия произошла в 5:30 утра
- В результате ДТП погибли 4 человека. По данным правоохранителей, погиб 24-летний водитель авто и 3 пассажира: девушка и двое парней в возрасте 20 – 25 лет.
- Кроме того, одного пострадавшего госпитализировали. Сейчас он находится в коме.
- На место трагедии выезжали три бригады "экстренки". Тела погибших пришлось деблокировать.