Екатерины больше не будет: в Одессе приблизили демонтаж памятника

Одесский исполком 24 ноября проголосовал за проект решения о демонтаже и переносе памятника "Учредителям Одессы". В Одессе планируется демонтировать памятник Екатерине II.

За демонтаж памятника проголосовали 10 членов исполкома. Этих голосов хватит, чтобы вынести вопросы на сессию горсовета.

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Памятник демонтируется только после решения горсовета

Окончательно точку в этом вопросе должны поставить 30 ноября депутаты горсовета Одессы.

Ранее вице-мер Одессы Олег Брындак тоже информировал, что вопрос сноса памятника Екатерине II рассмотрят 30 ноября на сессии горсовета. Сообщается, что на его месте может быть восстановлен фонтан.

Представитель Одесской военной администрации Сергей Братчук сообщал, что памятник Екатерине II демонтируют и перевезут. Он заявил, что памятник будет в безопасном месте.

Что известно о демонтаже памятника Екатерине

Летом 2022 года на сайте президента Украины появилась петиция о сносе памятника Екатерине II в Одессе. Петиция набрала нужное количество, после чего президент Владимир Зеленский обратился в Одесский городской совет.

Зеленский попросил местные власти рассмотреть вопрос о памятнике.

Мэр Одессы Геннадий Труханов был против сноса памятника Екатерине, однако одесситы проголосовали за его демонтаж. Поэтому Труханов заявил, что также будет выступать за его демонтаж.

3 ноября Сергей Братчук фактически анонсировал демонтаж памятника, заявив, что решение будет принято.

Вице-мер Одессы Олег Брындак подчеркнул, что памятник Екатерине ошибочно стал знаковым для одесситов. По его словам, он ассоциируется у одесситов не с российской империей или с агрессией.

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