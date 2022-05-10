Одессе мстили не за ленд-лиз, – в ОВА рассказали детали обстрелов 9 мая

После подписания Джо Байденом закона о ленд-лизе для Украины, российские оккупаты атаковали ракетами Одессу. Однако Россия мстила городу не за подписание этого документа.

Об этом 24 каналу рассказал спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук. Скорее всего, вечерняя атака оккупантов была стечением обстоятельств, ведь чтобы поднять самолет в воздух, враг привлек стратегическую авиацию, а для этого нужно время.

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"Однако "на болотах" очень любят символизм и мы об этом уже очень много говорили и еще будем говорить. Думаю, что Одессе мстили не за ленд-лиз", – рассказал спикер ОВА.

Почему оккупанты атаковали Одессу

Президент США Джо Байден 9 мая подписал закон о ленд-лизе для Украины. Палата представителей Конгресса США приняла документ еще 28 апреля.

По мнению Братчука, россияне мстили Одессе и, к сожалению, еще будут мстить определенное время, ведь местные жители доказали – город был, есть и будет украинским. С этим одесситы определились уже давно.

Вчера (9 мая – 24 канал), мне кажется, окончательно поставлена жирная точка в имперских амбициях России. Одесса откинула от себя это одеяло "русского мира", если кто-то об этом еще мечтал, ну возможно на бытовом уровне. Однако этого становится уже меньше,

– отметил пресс-секретарь ОВА.

Что известно о других атаках

Как рассказал Братчук, в ночь на 9 мая россияне надеялись провести воздушную разведку в Одесской области, поэтому запустили беспилотник "Орлан-10". Однако украинские военные его уничтожили.

Уже утром оккупанты выпустили по Одесскому региону 4 ракеты. В результате поврежден инфраструктурный объект.

Кстати, пришлось прятаться в укрытие под эти сигналы тревоги и главе Совета Европы Шарлю Мишелю вместе с Денисом Шмыгалем. Ну наш премьер-министр понятно, что уже чувствовал это на себе, а европейское высокопоставленное должностное лицо, возможно, впервые почувствовал, что такое война России против Украины,

– отметил спикер ОВА.

Уже после обеда в Одессе снова были обстрелы оккупантов. На Черноморское побережье прилетели 3 вражеские ракеты. В результате уничтожен туристический объект.

"Ну и 7 ракет – то, что было 9 мая самое страшное, потому что погиб человек. Также есть по меньшей мере 5 раненых людей. Прилетело в торговый центр. Он просто уничтожен", – добавил Братчук.

Ситуация в Одессе: последние новости

Российские оккупанты вечером 9 мая запустили по Одессе 7 ракет. Они попали в 2 объекта гражданской инфраструктуры. К сожалению, известно о раненом и погибшем человеке.

В Одессу приехал глава Евросовета Шарль Мишель. Таким образом, политик продемонстрировал поддержку Украины со стороны Евросоюза.

В Одесской области ночью 8 мая оккупанты нанесли ракетный удар по территории Фонтанской ОТГ. К счастью, погибших в результате этого нет.

Братчук рассказал детали обстрелов 9 мая в Одессе: смотрите видео