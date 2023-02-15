В Одессе пенсионер провалился под лед, спасая собаку

В Одессе мужчина провалился под лед, доставая своего пса. Спасение чуть не закончилось трагедией.

Событие произошло 14 февраля в Малиновском районе Одессы. Напомним, что недавно в Киеве спасли женщину с провалившейся под лед собакой.

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В Одессе мужчина чуть не погиб, спасая своего пса

Как стало известно, в местном пруду одного из парков мужчина провалился под лед, спасая свою собаку. На место оперативно прибыли спасатели. С помощью лестницы и веревки они достали 74-летнего одессита и его пса из ледяной ловушки.

Пострадавший мужчина отказался от госпитализации.

Спасатели призывают не повторять чужие ошибки и лучше сразу звонить в ГСЧС по номеру 101. Берегите свою жизнь и следите за своими домашними любимцами.

Мужчину и собаку спасли из ледяной ловушки / фото ГСЧС Украины

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