В Одессе пенсионер провалился под лед, спасая собаку
15 февраля 2023, 13:07Читати новину українською
Источник:ГУ ГСЧС Украины в Одесской области
В Одессе мужчина провалился под лед, доставая своего пса. Спасение чуть не закончилось трагедией.
Событие произошло 14 февраля в Малиновском районе Одессы. Напомним, что недавно в Киеве спасли женщину с провалившейся под лед собакой.
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В Одессе мужчина чуть не погиб, спасая своего пса
Как стало известно, в местном пруду одного из парков мужчина провалился под лед, спасая свою собаку. На место оперативно прибыли спасатели. С помощью лестницы и веревки они достали 74-летнего одессита и его пса из ледяной ловушки.
Пострадавший мужчина отказался от госпитализации.Обратите внимание! Спасатели призывают не повторять чужие ошибки и лучше сразу звонить в ГСЧС по номеру 101. Берегите свою жизнь и следите за своими домашними любимцами.
Мужчину и собаку спасли из ледяной ловушки / фото ГСЧС Украины
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