В Одессе пенсионер провалился под лед, спасая собаку

15 февраля 2023, 13:07
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ГУ ГСЧС Украины в Одесской области

В Одессе мужчина провалился под лед, доставая своего пса. Спасение чуть не закончилось трагедией.

Событие произошло 14 февраля в Малиновском районе Одессы. Напомним, что недавно в Киеве спасли женщину с провалившейся под лед собакой.

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В Одессе мужчина чуть не погиб, спасая своего пса

Как стало известно, в местном пруду одного из парков мужчина провалился под лед, спасая свою собаку. На место оперативно прибыли спасатели. С помощью лестницы и веревки они достали 74-летнего одессита и его пса из ледяной ловушки.

Пострадавший мужчина отказался от госпитализации.

Обратите внимание! Спасатели призывают не повторять чужие ошибки и лучше сразу звонить в ГСЧС по номеру 101. Берегите свою жизнь и следите за своими домашними любимцами.

Мужчину и собаку спасли из ледяной ловушки / фото ГСЧС Украины

Другие подобные случаи

  • В Киевской области 11 февраля утонул мужчина, пытавшийся спасти провалившуюся под лед жену. Его тело вытащили на следующий день.
  • В Ровно под лед провалились подростки. К сожалению, один из них погиб в свой день рождения.
  • 6 февраля в Винницкой области дети возвращались из школы и решили пройтись по замерзшей реке. Под ногами одного из мальчиков треснул лед и он пошел под лед – он погиб.
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Автор: Софія Ковнір