Найденные на побережье вещи – как обломки жизней: появилось щемящее видео из Одессы

Из-за подрыва Каховской ГЭС на побережье Черного моря выносит очень много вещей. Среди них – бытовая техника, посуда, одежда и другое.

Найденные вещи сравнивают с обломками жизней. Соответствующее щемящее видео распространяется в сети.

Важно Смертельная опасность: Гуменюк рассказала о дрейфующих минах из-за подрыва Каховской ГЭС

В Одессе находят обломки человеческих жизней

На обнародованном видео можно увидеть, как в Одессу на побережье Черного моря вынесло телевизоры, холодильники, колеса от автомобилей и даже крыши затопленных домов.

Найденные вещи в Одессе как обломки жизней… Больно,

– написал председатель Общественного совета при Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

Что находят на побережье в Одессе: смотрите видео

В Черное море прибывают взрывные предметы

Накануне представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко рассказал, что вода смыла большое количество вещей, в частности, взрывные предметы, также попадающие в Черное море и прибывающие на побережье.

"Пограничники не раз обнаруживали мины на побережье, поэтому призываю граждан не извлекать эти вещи из воды самостоятельно, а сообщать пиротехникам, чтобы их уничтожали", – отметил Демченко.

Руководитель объединенного прессцентра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк подтвердила, что в кучах обломков и мусора, который унес водой из Каховского водохранилища и сейчас прибивает к побережью, могут быть опасные предметы.

Гуменюк добавила, что нельзя самостоятельно организовывать даже сбор того мусора, который принес к берегу. Необходимо обращаться к специалистам – пиротехникам, взрывотехникам, чтобы они обследовали местность.