Знайдені речі порівнюють з уламками життів. Відповідне щемливе відео шириться мережею.

Важливо Смертельна небезпека: Гуменюк розповіла про дрейфуючі міни через підрив Каховської ГЕС

В Одесі знаходять уламки людських життів

На оприлюдненому відео можна побачити, як в Одесу на узбережжя Чорного моря винесло телевізори, холодильники, колеса від автівок і навіть дахи затоплених будинків.

Знайдені речі в Одесі ніби уламки життів… Боляче,

– написав голова Громадської ради при Одеській обласній військовій адміністрації Сергій Братчук.

Що знаходять на узбережжі в Одесі: дивіться відео

У Чорне море прибувають вибухові предмети

Напередодні речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко розповів, що вода змила велику кількість речей, зокрема, вибухові предмети, які також потрапляють у Чорне море та прибувають на узбережжя.

"Прикордонники не раз виявляли міни на узбережжі, тому закликаю громадян не діставати ці речі з води самостійно, а повідомляти піротехніків, щоб їх знищували", – зазначив Демченко.

Керівниця об'єднаного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк підтвердила, що у купах уламків та сміття, яке знесло водою з Каховського водосховища та зараз прибиває до узбережжя, можуть бути небезпечні предмети.

Гуменюк додала, що не можна самотужки організовувати навіть збір того сміття, яке принесло до берега. Необхідно звертатися до фахівців – піротехніків, вибухотехніків, щоб вони обстежили місцевість.