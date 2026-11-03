Наводив дроны на ПВО: в Одессе задержали бывшего моряка за сотрудничество с ФСБ

В Одессе Служба безопасности Украины разоблачила мужчину, который, по данным следствия, помогал россиянам готовить удары по городу. Для сбора разведданных он использовал довольно простой способ передвижения, чтобы незаметно фиксировать нужные врагу объекты.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Как агент ФСБ корректировал удары по Одессе?

По информации СБУ, мужчина собирал данные о боевых позициях украинской противовоздушной обороны, чтобы помочь россиянам наводить на них реактивные беспилотники.

Для этого он передвигался по Одессе и ее окрестностям на велосипеде, скрытно фотографируя и снимая на видео места расположения потенциальных целей.

Скриншоты переписки с российским агентом / Фото СБУ

Следствие установило, что российская спецслужба завербовала мужчину после его списания с судна. Посредником выступил его знакомый – бывший одесский милиционер, который уехал в Россию.

Кроме того, правоохранители зафиксировали, что подозреваемый неоднократно выражал поддержку кремлевскому режиму в кругу своих знакомых.

Что грозит задержанному?

Сотрудники СБУ своевременно разоблачили агента и задержали его по месту жительства. Также правоохранители приняли меры по обеспечению безопасности пунктов базирования Сил обороны в районе его разведывательной деятельности.

В ходе обысков у мужчины изъяли видеокамеру и смартфон, которые, по версии следствия, он использовал для сбора информации и скрытой связи с ФСБ.

Задержанному сообщили о подозрении по части 2 статьи 111 Уголовного кодекса Украины – государственная измена в условиях военного положения.

В настоящее время мужчина находится под стражей без права освобождения под залог. В случае доказательства вины ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним, ранее мы писали о том, как в Одессе задержали российского агента, который устанавливал GPS-трекеры на бензовозы. Тогда враг планировал вычислить координаты топливных баз для нанесения массированных ракетно-дроновых ударов.